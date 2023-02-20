Портреты символов Ташкента: Гостиница «Узбекистан»
Гостиница «Узбекистан» — одна из главных достопримечательностей Ташкента, обязательная в маршруте туристов. Некогда стройка десятилетия, она стала символом столицы. «Газета.uz» рассказывает о символах самой «Узбечки» и архитектурных изменениях, которые здание претерпело за 50 лет существования.
Гостиница «Узбекистан» — одна из главных достопримечательностей Ташкента, обязательная в маршруте туристов. Некогда стройка десятилетия, она стала символом столицы. «Газета.uz» рассказывает о символах самой «Узбечки» и архитектурных изменениях, которые здание претерпело за 50 лет существования.

Брутализм с национальным узором

Гостиницу «Узбекистан» открыли в октябре 1974 года — через пять лет после начала строительства. Здание проектировал авторский коллектив под руководством архитектора Ильи Мерпорта. Возведение гостиницы стало стройкой десятилетия.

Исследователь архитектуры эпохи модернизма, основатель проекта Tashkent Modernism Александр Фёдоров рассказывает, что на этапе планирования гостиница называла «Интурист» и была чуть меньшей этажности и вместительности.

«Но постепенно повышающееся значение Ташкента как "восточного фасада" и "витрины" советского государства, проведение международных мероприятий и увеличение туристического потока масштабировало проект и превратило в одну из важных строек того времени. Этажность возросла до 17, а вместительность – с 750 до 900 мест», — отметил Александр Фёдоров.
Архитектура гостиницы представляет собой сочетание европейского и восточного стилей.

«"Узбекистан" является объектом синтеза стилистически разных направлений модернизма: ориентализма и брутализма. Крупные детали восточного фасада и монументальность здания с почти глухими торцами и пластичным козырьком на крыше ресторанного блока обязаны своими чертами брутализму», – рассказывает Александр Фёдоров.
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Западный фасад украшен декоративной бетонной решёткой – панжарой. Важнее декоративной составляющей её прикладная функция. Она закрывает окна от прямых солнечных лучей, благодаря чему в помещение попадает более мягкий свет.
«Найденное авторской группой решение с панжарой стало как отражением функциональности, так и ярким выражением ориентализма. Идея очень понравилась руководству республики и была взята на вооружение при проектировании будущих крупных объектах, проходивших утверждение на высоком уровне», – рассказывает Фёдоров.

Структурно здание гостиницы состоит из высотного объёма и примыкающего к его задней стороне двухэтажного стилобата. Расположение сооружения на открытом пространстве и широкая лестница подчёркивают его монументальность и усиливают ощущение высоты.
Между высотным блоком и стилобатом был устроен внутренний дворик с галереей, бассейном и рестораном. В жару температура здесь оставалась комфортной.
Сейчас перед фасадом гостиницы расположен вход на станцию метро «Сквер Амира Темура», но в 1974 году его ещё не было – метро появится только через три года – в 1977-м. Станцию, которая тогда называлась «Площадь революции», тоже проектировал Илья Мерпорт.
На момент открытия верхний этаж не был застеклён. Козырька над входом тоже не было, он появился после реконструкции в конце 1990-х.

Интерьеры

Взгляды входящих в холл гостиницы притягивает винтовая лестница.
Сейчас по обе стороны от неё расположены лобби-бар, буфет, стойка администратора. Раньше рядом с лестницей находился зеркальный бар.
Образцы монументального искусства — барельефы и мозаики — были отдельной гордостью гостиницы «Узбекистан». Но в ходе реконструкции в 90-х годах все работы были утрачены.
Современные интерьеры ресторанов выглядят так.
Сегодня на этажах ещё остались некоторые следы прежнего вида: оригинальные плафоны-кубы с номером этажа на лестничных пролётах, мрамор и паркет, некоторые отдельные громкоговорители в коридорах.
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«Узбечка» — как называют гостиницу ташкентцы – рассчитана на 278 номеров. После капитального ремонта в конце 1990-х в номерах оригинальным сохранился лишь паркет, который в некоторых комнатах спрятали под ковры.
Символы «Узбечки» – её сотрудники
С момента открытия гостиницы прошло 49 лет. Она трудоустроила тысячи человек, но некоторые сотрудники работают здесь несколько десятилетий, а су-шеф Гайратжон Юнусов — с самого открытия. Он пришел сюда сразу после окончания кулинарного училища помощником повара.
«Каждый день, приходя на работу, я считал этажи – гостиница производила большое впечатление, сильно выделялась, потому что тогда Ташкент был ниже, чем сейчас. Я очень гордился тем, что работаю здесь», – говорит су-шеф.
За 49 лет меню в ресторане менялось много раз. По словам су-шефа, в «Узбечке» первыми появились антрекоты с грецкими орехами и специями. Здесь также готовили шоколадные муссы. После перестройки приехали американцы и научили поваров готовить пиццу. В современном меню представлены разные морепродукты – крабы, раки и стейки.

«Если меня спросят, что я посоветую заказать, то я порекомендую нашу котлету по-киевски и яблочный пирог».

В баре на 17-м этаже гостей встречает бармен Шерзод Назаров. Он пришёл в «Узбечку» тоже сразу после училища в 1993 году. Первый год он проработал учеником официанта – сразу к посетителю новый персонал не допускают. В 2002 году здесь открылся бар и Шерзод стал барменом.
Шерзод считает, что бармен – это психотерапевт, который должен тонко чувствовать, кому что сказать, а кого лучше вообще не трогать. За много лет работы у него появились постоянные «пациенты», которые заходят не для того чтобы просто выпить, а в первую очередь чтобы пообщаться с ним.
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Сегодня люди приходят в гостиницу «Узбекистан», чтобы окунуться в прекрасную эпоху международных фестивалей и диско, чтобы соприкоснуться с чем-то особым, ранее недоступным. Многие посещают верхний этаж, чтобы вместе встретить закат, полюбоваться видом и сделать селфи. В ресторане или в лобби, в номерах или стоя на крыльце – гости проникаются величием и атмосферой символа Ташкента, навсегда запоминая его портрет.

Автор текста — Иван Головченко. Автор современных фотографий Евгений Сорочин. Архивные фотографии и документы предоставлены руководством гостиницы «Узбекистан» и проектом Tashkent Modernism.


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