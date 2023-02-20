Портреты символов Ташкента: Гостиница «Узбекистан»

Брутализм с национальным узором
Интерьеры
Автор текста — Иван Головченко. Автор современных фотографий Евгений Сорочин. Архивные фотографии и документы предоставлены руководством гостиницы «Узбекистан» и проектом Tashkent Modernism.
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