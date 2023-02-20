Портреты символов Ташкента: Гостиница «Узбекистан»

За 49 лет меню в ресторане менялось много раз. По словам су-шефа, в «Узбечке» первыми появились антрекоты с грецкими орехами и специями. Здесь также готовили шоколадные муссы. После перестройки приехали американцы и научили поваров готовить пиццу. В современном меню представлены разные морепродукты – крабы, раки и стейки.



«Если меня спросят, что я посоветую заказать, то я порекомендую нашу котлету по-киевски и яблочный пирог».



В баре на 17-м этаже гостей встречает бармен Шерзод Назаров. Он пришёл в «Узбечку» тоже сразу после училища в 1993 году. Первый год он проработал учеником официанта – сразу к посетителю новый персонал не допускают. В 2002 году здесь открылся бар и Шерзод стал барменом.