В частном банке «Ориент Финанс» (Orient Finans Bank) изменились доли учредителей. На бирже прошли сделки с 52,5% акций банка на сумму 580,5 млрд сумов.

Как сообщила пресс-служба банка, по итогам сделок контрольный пакет в 57,15% получил Сакен Джетибаевич Полатов, который является одним из сооснователей и экс-председателем наблюдательного совета OFB. 15 февраля он приобрёл 306,1 миллиона акций, или 34,6% от уставного капитала.

Ситора Ахмеджанова 17 февраля приобрела 158,6 миллиона акций (17,9%), за счёт чего её доля увеличилась до 28%. Прочие миноритарные доли, принадлежавшие юридическим лицам, остались без изменений.

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, до совершения сделок доля учредителей выглядела так:

Сакен Полатов — 22,5% (стало 57,15%);

Пайзуллажон Мирзаев — 22,5%;

Ойбек Умаров -15%;

Дилмурад Пулатов — 15%;

другие — 25%.

Как пишет Spot, из списка аффилированных с банком лиц был исключён Пайзулладжан Мирзаев. В 2021 году он и Полатов приобрели крупные пакеты акций банка — после сделки доля каждого из них составила 22,49%.