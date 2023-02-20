Президент Шавкат Мирзиёев своими постановлением от 17 февраля (есть у «Газеты.uz») назначил заместителей министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова.





Первым заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли стал Нозимжон Косимович Холмуродов, с августа 2022 года работавший первым заместителем инвестиций и внешней торговли.





Олимхон Бакиевич Рустамов, с января 2021 года работавший заместителем инвестиций и внешней торговли, занял должность заместителей министра инвестиций, промышленности и торговли.

Хуррам Тешабаев.

Бадриддин Абидов.

Хуррам Фатихович Тешабаев и Бадриддин Нурутдинович Абидов, работавшие заместителями министра с марта 2021 года и с марта 2018 года, перешли на должность заместителей министра инвестиций, промышленности и торговли.

Ойбек Нематович Хамраев, возглавлявший Главное управление анализа и планирования международного сотрудничества министерства, стал заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли.

Сарвар Ибрахимович Хамидов также назначен заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли. Ранее он работал руководителем представительства Министерства инвестиций и внешней торговли в ОАЭ.

Улугбек Хашимджанович Мурадов сохранил пост директора Агентства продвижения экспорта.

Мурат Ринатович Мирзаев, работавший первым заместителем директора Центра разработки инвестиционных проектов, стал директором Агентствам по привлечению иностранных инвестиций при МИПТ. Этот пост ранее занимал Улугбек Касимходжаев.

Дилшод Нематович Саттаров сохранил должность главы Узбекского агентства по техническому регулированию.

Улугбек Абдувалиевич Эгамов назначен директором Агентства по развитию фармацевтической отрасли, которое перешло в подчинение Министерству инвестиций, промышленности и торговли (функции в части регистрации лекарств и медицинских изделий остались у Министерства здравоохранения). До этого он был первым заместителем директора агентства.

Бахтиёр Абдуганиевич Рахимов освобождён от должности заместителя министра инвестиций и внешней торговли.