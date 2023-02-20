Рабочая неделя в Узбекистане будет тёплой. Температура воздуха ночью будет в пределах +2…+7 градусов Цельсия, днём — +13…+18, а в отдельные дни она повысится до +20…+22 градусов, сообщил Узгидромет.

Большую часть недели осадков по территории страны не ожидается. Лишь в среду, 22 февраля, местами по Узбекистану, кроме северных районов, крайнего юга и Ферганской долины, пройдут небольшие дожди. В отдельных районах ожидается усиление ветра до 15−20 м/с.

В пятницу на северо-западные районы начнётся вторжение холодной и влажной воздушной массы, которая формируется над Европейской территорией России. По Каракалпакстану и Хорезмской области 24 февраля местами пройдут дождь и снег, дневная температура понизится до +3…+6 градусов. По Бухарской и Навоийской областям возможен небольшой дождь.

В выходные дни похолодает по всей территории страны.

В Ташкенте 20−24 февраля небольшая, временами переменная облачность, без осадков, лишь 22 февраля во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный 5−10 м/с. Преобладающая температура ночью будет +3…+6 градусов, днём — +16…+20, 22 февраля — +14…+15 градусов.