Председатель правления компании Uzbekistan Airports Рано Джураева на пресс-конференции 17 февраля в международном аэропорту Ташкента подвела итоги прошлого года и рассказала планах на 2023-й.

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO) общий мировой пассажирский трафик к концу 2022 года восстановился на 70% к допандемийному 2019 году. А пассажиропоток Узбекистана превысил допандемийный год на 22%, составив 7,9 миллиона пассажиров. Рост пассажиропотока в 2022 году к 2021 составил 46%.

На внутренних рейсах в 2022 году было обслужено 1,7 миллиона пассажиров, что на 30% больше, чем в 2019 году за счёт увеличения частот и маршрутов Uzbekistan Airways. Рост внутреннего пассажиропотока в 2022 году к 2021 составил 82%.

Таких показателей, отметила Рано Джураева, удалось достичь посредством снижения ставок и сборов на 42%, а также за счёт эффективной коммерческой политики по привлечению международных авиакомпаний, в том числе при помощи узбекистанских и иностранных дипломатов.

В 2023 году планируется увеличение пассажиропотока до 9,29 миллиона пассажиров (рост на 18% к 2022 году). Такие показатели прогнозируются на основании создания в Узбекистане новых авиакомпаний-резидентов (Panorama Airways, Centrum Air, Air Samarkand, Sayohat Air, Semurg, Silk Avia) и увеличения парка воздушных судов авиакомпаний резидентов на 34 самолёта, а также продолжающейся работе по привлечению новых 20 иностранных авиакомпаний.

В 2022 году в аэропорты Узбекистана были привлечены 28 новых авиакомпаний, а маршрутная сеть расширилась до 73 направлений. В 2022 году полёты распределились следующим образом: 47% — перелёты в/из стран СНГ, 31% — страны Ближнего Востока, 15% — страны Азии и 7% — страны Европы.

В части грузоперевозок также наблюдается рост показателей, отметила Рано Джураева. В аэропортах Узбекистана в 2022 году было обслужено 80,1 тысячи тонн грузов и почты, что на 62% выше, чем в 2019 году.





В 2023 году планируется увеличение объёма грузов до 95,3 тысячи тонн (рост на 19% к 2022 году), в том числе за счёт завершения реконструкции аэропорта Навои и привлечения к управлению международного грузового оператора G Ports Ground Handling Services Sole Proprietorship.

В 2022 году доходы Uzbekistan Airports выросли на 44% по отношению к 2021 году, а экспортная выручка — на 35% за счёт привлечения новых авиакомпаний и расширения маршрутной сети. По прогнозам аналитиков компании, в 2023 году ожидается увеличение доходов на 32%, экспортной выручки — на 8%.

Налоговые отчисления в бюджет за 2022 год увеличились на 159% к 2021 году и составили 560,7 млрд сумов. В 2023 году предполагается довести отчисления в бюджет до 590,8 млрд сумов. В течение прошлого года было создано 626 новых рабочих мест в самой управляющей компании и во всех ее структурных подразделениях.