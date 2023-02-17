В Самаркандской области в ходе оперативного мероприятия СГБ и УВД задержаны подозреваемые в попытке сбыта радиоактивных и отравляющих веществ, сообщила пресс-служба областного УВД.

В сообщении говорится, что уроженец Андижанской области ранее судимый М. С. вступил в сговор с другим андижанцем Р. С. и самаркандцем Ж. О.

Р. С. по предложению М. С. получил у знакомого в Андижанской области якобы использовавшиеся в военных целях радиоактивные и отравляющие устройства, привёз их в Самарканд и жил в одной из гостиниц города до появления «надёжного» покупателя.

Далее М. С. договорился через Ж. О. о продаже данных устройств местному жителю в общей сложности за 1 млн долларов США, запросив в качестве аванса 200 тысяч долларов.

Мужчины были задержаны при передаче самодельного устройства с 1 кг ртути внутри за 200 тысяч долларов.