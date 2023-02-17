Узбекистан занял 40-е место в мире c 66 баллами во всемирном рейтинге открытости данных Open Data Inventory (ODIN) организации Open Data Watch. В 2020 году страна занимала 44-место с 63 баллами.

Рейтинг Open Data Inventory (ODIN) оценивает охват и открытость официальной статистики для выявления пробелов, продвижения политики открытых данных, улучшения доступа и поощрения диалога между национальными статистическими управлениями и пользователями данных. Он оценивает полноту статистических предложений страны и степень соответствия содержащейся в них информации международным стандартам открытости.

Рейтинг по итогам 2020 и 2022 годов.

В период с 2020 по 2022 годы общий балл Узбекистана увеличился с 52 до 56 по охвату данных и с 72 до 74 по открытости данных.

Узбекистан улучшил позиции в социальной и экономической статистике, но ухудшил показатели по статистике окружающей среды. В частности, если в разделе «загрязнение» у страны в 2020 году было 56 баллов, то сегодня — 0 баллов. При этом на сайте Агентства статистики публиковалась информация о выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ.

На запрос «Газеты.uz» о резком снижении баллов в категории «загрязнение» в пресс-службе Статагентства сообщили, что обратились в Open Data Watch касательно оценки некоторых разделов рейтинга. Организация заявила, что направит группу экспертов в Узбекистан для разъяснения оценок и предоставит рекомендации для их улучшения, отметили в агентстве.

Среди стран Центральной Азии Узбекистан занял первое место. В мировом рейтинге Казахстан расположился на 48 месте, Кыргызстан — 89, Таджикистан — 120 и Туркменистан — 192.

По итогам рейтинга 2022 года Сингапур занял первое место. Следом идут Дания и Финляндия.