Судья Яшнабадского районного суда по уголовным делам И. Б. (мужчина) подозревается в получении взятки.

17 февраля Высший судейский совет Узбекистана на внеочередном заседании рассмотрел представление генерального прокурора страны о привлечении судьи к уголовной ответственности по части 3 статьи 210 Уголовного кодекса (наказание, предусмотренное этой частью статьи, — лишение свободы от 10 до 15 лет).

«По заключению совета дано согласие на привлечение И. Б. к уголовной ответственности, его судейские полномочия прекращены. Исходя из тайны следствия и требований презумпции невиновности другие подробности не разглашаются», — говорится в сообщении.

Источник «Газеты.uz» в судебной сфере сообщил, что судья подозревается в получении взятки в размере 4000 долларов.

Дополнение

Верховный суд Узбекистана сообщил, что на собрании его пленума в этот же день по итогам рассмотрения представления генпрокурора было принято решение дать согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности и взятие его под стражу.