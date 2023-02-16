Председатель компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков на презентации автомобиля Chevrolet Onix на заводе в Асаке 15 февраля прокомментировал очереди на автомобили UzAuto Motors, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Он, в частности, высказался против идеи о создании возможности купить машину без очереди с доплатой, то есть против легализации так называемой «шапки».

«Я против этого предложения, это неправильно. Очереди на машины есть по всему миру. Я не хочу сказать, что это правильно. Но мы сможем [сократить сроки поставки автомобилей] только за счёт увеличения производства машин. Будет неправильно требовать дополнительную плату, чтобы быстрее получить машину, производимую у нас в стране», — сказал глава «Узавтосаноат».

По его словам, перед компанией стоит множество внешних и внутренних проблем. Шавкат Умурзаков отметил, что в 2018 году цена одной контейнерной перевозки комплектующих составляла 5000 долларов, а сейчас выросла до 15 тысяч долларов.

«Мы говорим, что цена на нашу машину растёт, но в долларовом выражении на сегодняшний день она подешевела. Мы платим столько налогов, мы не получаем ни одного сума от государства за проекты. Международные финансовые институты видят наш доход и развитие и предоставляют деньги», — заявил Шавкат Умурзаков.

Глава «Узавтосаноат» сообщил, что в Андижане в 2023 году планируется строительство четырёх новых завода стоимостью 250−300 млн долларов.

«Что это даст? Представьте, что в 2016 году было выпущено 80 тысяч автомобилей, а в 2017 — 120 тысяч. Сегодня производим 330 тысяч. В этом году мы выпустим более 400 тысяч. Очереди исчезнут, поверьте, только потерпите немного», — сказал председатель «Узавтосаноат».

Напомним, что президент Шавкат Мирзиёев в феврале 2022 года на совещании по машиностроению поручил снизить размер предоплаты за автомобили с 85% до 50% и полностью ликвидировать очереди на автомобили до 1 мая того же года.

Глава государства заявил, что клиентам, ожидающим в очереди, будет отправлено уведомление с точной датой доставки их автомобиля. Тогда для удовлетворения внутреннего спроса была отмечена необходимость выпуска 160 тысяч автомобилей в первом полугодии и 275 тысяч автомобилей к концу года.

Однако проблемы с очередями до сих пор остаётся актуальной. Продолжительность очередей даже увеличилась с 2 месяцев до 1,5 лет из-за остановки контрактации на большинство моделей. Компания ранее объяснила это действиями перекупщиков, которые покупают несколько машин для перепродажи.

В октябре 2022 года UzAuto Motors объявила, что планирует выпустить 500 тысяч автомобилей в 2023 году, а в будущем эта цифра достигнет 1 миллиона.

С 15 февраля 2023 года UzAuto Motors приступил к серийному производству Chevrolet Onix. Однако автомобиль продаётся не за 9−12 тысяч долларов, как это анонсировалось в 2021 году, а в районе 13−16 тысяч долларов. Был также представлен Chevrolet Onix Premium, который оснащён климат-контролем, люком, системой обогрева задних сидений.