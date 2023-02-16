Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 16 февраля выразил соболезнования в связи с человеческими жертвами и серьёзными разрушениями из-за схода снежных лавин на юго-востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

В беседе были также рассмотрены вопросы двусторонней и региональной повестки, сотрудничество в области торговли, промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других направлениях.

Президенты, в частности, отметили важность налаживания эффективного взаимодействия в области предупреждения и борьбы с последствиями чрезвычайных ситуаций.

По данным агентства «Ховар», в результате сходов снежных лавин 13 человек погибли, 12 получили различные травмы, 4 жилых дома пострадали полностью, 35 — частично, 5 хозяйственным объектам нанесён урон.

15 февраля приблизительно в 9:50 по местному времени в результате сильного снегопада на жилые дома махалли имени Носира Хусрава в Хороге (Горно-Бадахшанская автономная область) сошла крупная лавина.

В этот же день приблизительно в 12:08 возле сел Садвад и Седи сельского джамоата Техарв Ванчского района ГБАО 30-летний житель села Садвад попал под лавину и погиб.

В 17:10 двое жителей села Хаспо Ванчского района, прибывшие на похоронный обряд (джаноза) погибшего жителя села Садвад, тоже попали под лавину, одного удалось спасти, поиски другого продолжаются.

15 февраля приблизительно в 12:00 на 65-м км автодороги «Душанбе-Варзоб» также сошли лавины, погиб 47-летний водитель. Его тело извлекли спасатели.

Всего с 13 по 15 февраля по стране зарегистрировано 27 случаев схода лавин.

Из опасных участков в безопасные места эвакуированы в Ванчском районе 11 домохозяйств, в Рушанском районе — 335 хозяйств, в Шугнанском районе — 10 хозяйств, в Рошткалинском районе — 39 хозяйств и в Хороге — 17 хозяйств.