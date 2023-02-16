65-летний житель махалли «Жуирабод» Шафирканского района Бухарской области подозревается в мошенничестве за продажу поддельного наркотика, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана со ссылкой на областное УВД. Оперативное мероприятие было проведено сотрудниками ОВД Гиждуванского района.

Сообщается, что 1 февраля мужчина, войдя в доверие жителя махалли «Вазиршох» Гиждуванского района области, «совершив мошенничество, обманным путём продал ему за 100 тысяч сумов 24,68 грамма (заключение химической экспертизы экспертно-криминалистического отдела управления внутренних дел области) измельчённого тюльпана, упакованного в пять бумажных кусочков, выдав это за наркотический мак».

«Продолжив свои преступные деяния, 2 февраля с целью присвоения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, [он] повторно совершил преступление, связанное с мошенничеством». продав жителю этой же махалли «Вазиршох» за 200 тысяч сумов 18,84 грамма измельчённого тюльпана, упакованного в два куска бумаги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана — мошенничество, совершенное повторно (наказывается штрафом от 300 до 400 базовых расчётных величин или исправительными работами от 2 до 3 лет либо лишением свободы от 5 до 8 лет с лишением определённого права).

В настоящее время проводятся следственные действия.