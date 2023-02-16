Недавно назначенный пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов прокомментировал сообщения СМИ о разрушении памятника известному узбекскому поэту Алишеру Навои в Афганистане.

Судя по фотографиям, распространившимся в СМИ и соцсетях, на месте барельефа со статуей Алишера Навои в Мазари-Шарифе теперь белая стена. Кроме того, есть фото, где виден обломок портрета поэта, выполненного в стиле граффити. В некоторых сообщениях отмечается, что разрушение памятника произошло накануне дня рождения поэта, который отмечается 9 февраля, а также что талибы и ранее удаляли фрески с историческими личностями и граффити по всей стране.

Фото: Соцсети / Sputnik Афганистан

«С сожалением восприняли весть о повреждении барельефа и граффити великого поэта Алишера Навои в Афганистане», — заявил Ахрор Бурханов.

Представитель МИД Узбекистана сообщил, что внешнеполитическое ведомство связалось по этому вопросу с афганской стороной, которая заверила, что «данный акт вандализма никоим образом не отражает политику правительства, которое выступает за укрепление многовековых дружеских отношений с братским Узбекистаном».

Афганская сторона, по словам Ахрора Бурханова, заявила, что это происшествие «является самовольным и необдуманным действием неизвестных лиц и наносит урон нашему общему историко-культурному наследию».

«Правительство Афганистана предпримет меры по восстановлению памятников и обеспечит уважительное отношение к общему достоянию», — сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана.