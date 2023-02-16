В Амударьинском районе Каракалпакстана 13 февраля столкнулись Damas и Lacetti, в результате чего один человек скончался и ещё двое госпитализированы. Об этом говорится в передаче Bu Kun телеканала Zoʻr TV.

ДТП произошло ночью, в 1:15, на автодороге «Ургенч — Гурлан — Мангит — Туркменистан». Водитель Lacetti, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Damas.

В результате ДТП водитель Lacetti, 1995 года рождения, скончался.

Водитель Damas с черепно-мозговой травмой и сдавливанием грудной клетки, пассажир (1977 года рождения) — с черепно-мозговой травмой и разрывом внутренних органов были доставлены в реанимацию.

Ведётся расследование, говорится в сообщении.