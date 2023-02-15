Центральный банк Узбекистана ограничил использования средств в иностранной валюте для иностранных трейдеров на криптобиржах Узбекистана. Об этом сообщает Spot со ссылкой на постановление регулятора.

Согласно поправкам в правила проведения валютных операций для нерезидентов, юрлица-нерезиденты могут перечислять на свои валютные счета средства с зарубежных счетов, а также выручку от реализации криптоактивов.

Полученные средства нерезиденты могут использовать для покупки других криптоактивов либо перевести на зарубежный счёт в стране, откуда поступили средства. Использовать их в других целях не допускается, пишет издание.

По данным Spot, в течение 2022 года принят ряд документов, упорядочивающих оборот криптоактивов в Узбекистане. В апреле президент подписал указ, которым установлен порядок регулирования отрасли цифровых активов и основные правила для отрасли.

В августе Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) утвердило порядок торгов на криптобиржах, а также определило лицензионные требования для них. С ноября установлены правила работы криптомагазинов, которые начали получать первые лицензии.

В ноябре обозначен порядок эмиссии и оборота криптоактивов. Кроме того, майнеры и провайдеры услуг, связанных с криптовалютами, начали платить ежемесячные сборы.