Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост ВВП Узбекистана на уровне 5% в 2023 году и 5,5% в 2024 году. Об этом говорится в отчёте организации об отраслевых и страновых рисках банковского сектора Узбекистана.

В 2022 году экономика Узбекистана справилась с последствиями войны против Украины лучше, чем изначально предполагали аналитики агентства, из-за увеличившегося притока денежных переводов из России вместе с увеличением торговли с РФ.

S&P ожидает, что в этом году экономические перспективы страны будут более волатильными на фоне продолжающейся войны, замедления глобального экономического роста и инфляционного давления. Рост объёма переводов, притока капитала и мигрантов, наблюдавшийся в 2022 году, по мнению аналитиков, будет временным, и ситуация может измениться в этом году.

В качестве основных позитивных факторов, определяющих риски банковского сектора, агентство называет благоприятные прогнозы экономического роста за счёт развития нового бизнеса и улучшение показателей качества активов банковского сектора, приток депозитов нерезидентов и квалифицированных мигрантов, менее агрессивный рост кредитования, что обуславливает стабильное качество активов.

Среди негативных факторов — низкий уровень благосостояния населения и невысокие стандарты андеррайтинга, определяющие «очень высокий кредитный риск в экономике», слабый уровень развития институтов, отражающий относительно низкую эффективность надзора в прошлом, а также слабые стандарты управления и прозрачности, искажение конкурентной среды из-за значительного вмешательства государства и медленных темпов приватизации.

При этом в S&P признают, что для проведения масштабной приватизации необходимо время с учётом геополитической напряжённости в регионе и волатильных перспектив в мировой экономике.

Аналитики ожидают, что экономическая ситуация будет способствовать росту кредитования на уровне 25−30% к 2024 году по сравнению с умеренным ростом в 2022 году. Несмотря на некоторый прогресс, уровень долларизации, вероятно, останется высоким в ближайшие два года.

В 2022 году ВВП на душу населения вырос на 9,3% и достиг 2146,7 доллара, что является самым низким уровнем благосостояния в группе сопоставимых государств, что может ограничивать способность экономики «противостоять последствиям возможных стрессовых ситуаций». Но в агентстве считают, что реальные доходы населения могут быть выше официальных данных из-за значительного объёма теневой экономики.

По данным S&P, чистый долг правительства достигнет 23% ВВП к 2025 году, но этот уровень оценивается как невысокий в международном контексте. Дефицит счёта текущих операций будет составлять в среднем 6% ВВП в ближайшие три года, но будет финансироваться за счёт притока прямых иностранных инвестиций и долга.

«Мы по-прежнему считаем политическую систему Узбекистана высокоцентрализованной, а институциональную систему — сравнительно слабой. В то же время мы отмечаем попытки правительства развивать систему сдержек и противовесов на всех уровнях власти. Процесс принятия решений остаётся частично непрозрачным и высокоцентрализированным, и эффективность системы сдержек и противовесов между государственными органами власти, на наш взгляд, является ограниченной, что затрудняет прогнозирование дальнейших политических решений», — говорится в обзоре S&P.

Центробанк Узбекистана прогнозирует рост экономики страны по итогам 2023 года в 4,5−5%. Ожидаемый уровень инфляции в 2023 году составит 8,5−9,5%. По данным ЦБ, денежно-кредитную политику в этом году может ограничивать повышательный тренд базовой инфляции, а также риски внешнеэкономических условий.