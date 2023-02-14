Некоторое время назад в социальных сетях распространились сообщения о том, что на ипподроме в Ташкенте погибают лошади. Приют «Хаёт» и Общество защиты животных «Mehr va oqibat», в частности, сообщили, что лошади умирают от голода, кроме того, за ними не было надлежащего ухода.

Национальная гвардия ранее сообщила, что ветеринары и волонтёры, а также представители силового ведомства выехали на место, где расчистили вольеры и начали лечение лошадей.

Во вторник, 14 февраля, пресс-служба Нацгвардии заявила, что по факту оставления животных в опасной ситуации, приведшей к гибели двоих и измождённому состоянию остальных лошадей (по данным приюта «Хает», спасти удалось 14 животных), была проведена проверка.

Как отметили «Газете.uz» в Нацгвардии, выяснилось, что ипподром сдавал загоны для лошадей частным заводчикам. Хозяин лошадей, по данным ОЗЖ, сообщил, что болел и у него не было средств на уход за животными.

В отношении лиц, виновных в истощении и гибели лошадей — С. А., 1958 года рождения, и У. А., 1959 года рождения, — составлены протоколы о правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 111 (Жестокое обращение с животными) Кодекса Узбекистана об административной ответственности.

На каждого из них наложен штраф в размере 900 тысяч сумов. Кроме того, решается вопрос замены руководства ипподрома, подчеркнули в Нацгвардии.