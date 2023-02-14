Министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Иброхим Абдурахмонов на встрече с ректорами и проректорами высших учебных заведений обсудил ускорение установки солнечных батарей на зданиях вузов, расширение духовно-просветительской работы среди сотрудников и трудоустройство выпускников. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Глава Минвуза поручил ректорам вузов оборудовать учебные и студенческие общежития университетов и институтов солнечными панелями, чтобы они покрывали не менее 70% годового потребления электроэнергии учебного заведения.

Иброхим Абдурахмонов также заявил, что необходимо расширить духовно-просветительскую работу среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов. «Для этого ректорам рекомендовано начать переписку с детьми своих сотрудников. Министр поделился личным опытом улучшения рабочей среды в коллективе, когда ректор изучает среду в семье сотрудника», — говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече было предложено сформировать список талантливых студентов и установить отдельный механизм работы с ними.

Министр предупредил, что особое внимание следует уделить вопросу трудоустройства выпускников высших и профессиональных учебных заведений, особенно негосударственных вузов, с большим количеством безработных выпускников. Такие вузы будут признаны учреждениями, предоставляющими некачественное образование, а в будущем может быть рассмотрен вопрос о прекращении их деятельности, говорится в сообщении по итогам встречи министра с ректорами.

Реакция общественности

Экс-депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, а ныне советник министра природных ресурсов Расул Кушербаев считает, что новый министр «пошёл по пути автократии». По его мнению, идея о закрытии вузов за большое количество нетрудоустроенных выпускников может звучать в обществе с авторитарным режимом.

«Ни в одном нормативно-правовом документе я не видел нормы об обязанности вузов по трудоустройству выпускников. Задача вузов — дать качественное образование и вручить диплом выпускнику, если он имеет соответствующий образовательный уровень. Всё! Интересно, такие же требования предъявляются к престижным вузам за границей, например, Гарварду, Оксфорду, Кембриджу? Как они добились таких результатов — на основании требований министров?» — написал Расул Кушербаев.

Предприниматель в сфере образования Бектош Хотамов вспомнил, что у него просили трёхсторонний договор, когда он оканчивал вуз по специальности «переводчик». Тогда он был вынужден подписать договор с рыбоводческим хозяйством.

По его словам, такие «авторитарные правила» приведут к тому, что университеты будут просить трёхсторонние договоры «для отчётности».

«Мы обманываем друг друга: министр обманывает президента, мы обманываем министра, студенты обманывают нас, и все счастливы», — считает он.

Предприниматель отметил, что качество образования не определяется трудоустройством студентов, а заявление министра не имеет под собой никаких правовых оснований.

Ещё в июне 2021 года после запроса комитета Сената Олий Мажлиса Министерство высшего и среднего специального образования заявило, что вузы не имеют права требовать у выпускников трёхсторонний договор с работодателем в качестве условия для выдачи диплома.

Согласно закону «Об образовании», выдача и переоформление лицензии негосударственным образовательным организациям, приостановление действия лицензии, а также аннулирование лицензии или обращение в суд с заявлением о её аннулировании осуществляют Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете Министров.

На сегодняшний день инспекция упразднена, а её полномочия переданы другим образовательным организациям. Однако, какой бы образовательной организации ни были переданы её полномочия, прекращение деятельности негосударственного вуза осуществляется в судебном порядке.

Реакция министерства

На фоне дискуссий в обществе по этому поводу Минвуз ответил на критику Расула Кушербаева с примерами университетов Гарварда, Оксфорда и Кембриджа.

«Да, эти вузы самые передовые в плане трудоустройства своих выпускников, и поэтому их престиж высок. Например, Сингапур — одна из стран, которая уделяет особое внимание системе образования и добивается высоких результатов. Примечательно, что высшему образованию в Сингапуре уделяется внимание на уровне системы обороны, то есть установлены строгая дисциплина и контроль. Сингапур придерживается принципа, согласно которому политика в области образования должна идти в ногу с экономическим и социальным развитием страны. То есть каждый выпускник вуза должен иметь работу. Руководители Национального университета Сингапура, занимающего 11-е место в мире и 1-е место в Азии по рейтингу [университетов мира] QS, заявили, что ни один из их выпускников не является безработным», — заявили в министерстве.

Считается, что невозможность трудоустройства выпускников вузов наносит ущерб престижу, чести и ценностям этого высшего учебного заведения, отметили в Минвузе. Образовательные программы разрабатываются с учётом имеющихся вакансий. Каждый университет, в свою очередь, борется за рабочие места, что создаёт конкурентную среду в образовании, добавили в министерстве.

Исходя из этого, мнение, высказанное на встрече, направлено на то, чтобы «помочь руководству вуза в трудоустройстве студентов, помочь молодёжи стать готовым кадром на определённые вакансии», заявили в министерстве. «Предполагается, что руководители вуза должны более ответственно относиться к трудоустройству выпускников вузов на меняющемся рынке труда», — добавили в Минвузе.

«Министерство высшего образования, науки и инноваций имеет полномочия давать указания руководителям вузов, находящихся в его ведении, по улучшению качества образования и предупреждать вузы с низким качеством образования», — резюмируется в сообщении.