Эксперты Института прогнозирования и макроэкономических исследований (ИПМИ) изучили, насколько снижение максимально разрешённой скорости движения транспорта в городах влияет на смертность на дорогах и среднюю скорость передвижения транспорта. Напомним, с января в центральной части Ташкента, на всей территории Ургенча и Намангана, а также в отдельных частях городов в других регионах разрешённая скорость была снижена с 70 до 60 км/ч.

Чтобы изучить взаимосвязь между максимальной скоростью, средней скоростью и смертностью на дорогах, эксперты ИПМИ проанализировали данные по 140 странам. Основываясь на результатах исследования, они сделали вывод о том, что снижение скорости действительно позволяет сократить смертность на дорогах, при этом оно незначительно влияет на среднюю скорость движения транспорта.

Согласно исследованию, снижение скорости в городах на 10 км/ч может способствовать сокращению смертности на 0,8 человека в разрезе на 100 тысяч населения. Для Узбекистана это 614 спасённых жизней в год (в прошлом году в результате ДТП погибло 2356 человек).

При улучшении в рейтинге верховенства закона на 1 пункт смертность на дорогах может снизиться ещё на 3,3 человека на 100 тысяч населения в год, отмечается в результатах исследования.

«Скоростное ограничение даёт положительный эффект только при улучшении ситуации с соблюдением Правил дорожного движения и наличием надлежащей инфраструктуры», — подчёркивают эксперты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в дорожных авариях погибает 1,3 миллиона человек и от 20 до 50 миллионов получают травмы. Это также имеет значительные экономические издержки. Согласно исследованию «Инвестиции в безопасность дорог: Глобальный императив для частного сектора», аварии обходятся мировой экономике в 518 млрд долларов в год.

В авариях на более низких скоростях снижается степень травматизма, что также означает возможность восстанавливать трудовые ресурсы экономики и меньше затрат на здравоохранение. С экономической точки зрения стоимость травм в ДТП оценивается примерно в 1% от валового национального продукта в странах с низким уровнем дохода (к ним относится Узбекистан), 1,5% в странах со средним уровнем дохода и 2% в странах с высоким уровнем дохода.