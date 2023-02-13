На этой неделе по Узбекистану ожидается неустойчивый характер погоды: временами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя, сообщил Узгидромет.

16−17 февраля по предгорным и горным районам местами пройдут сильные осадки в виде дождя и снега.

14−16 февраля в отдельных районах республики ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Местами возможен туман.

Температурный фон этой недели будет близок к климатической норме для середины февраля. В ночные часы температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов, днём преобладающая температура — +6…+11.

По северу Узбекистана в первой половине недели ночью −5…−10 градусов, днём — 0…+5, во второй половине ночью −2…−7 градусов, днём — +2…+7.

В понедельник в Ташкенте днём без осадков, 14−15 и 17 февраля временами небольшой дождь, 16 февраля дождь. Температура воздуха в пределах ночью 0…+3 градусов, днём — +7…+10.