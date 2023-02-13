По по предгорным и горным районам Узбекистана 14−18 февраля в связи с ожидаемыми дождями будет селеопасно, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Селе-паводковые явления ожидаются в:

Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому и Гузарскому районам;

Сурхандарьинской области: по Сариасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому и Музрабатскому районам;

Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому и Иштыханскому районам;

Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому и Карманинскому районам;

Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому и Янгиабадскому районам;

Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;

Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Жителей предгорных и горных районов, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности.