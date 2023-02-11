Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 10 февраля (УП-21) внёс изменения в постановление об исполнении закона о государственном бюджете на 2023 год, которое вступило в силу с 1 января.

Поправки вносятся спустя чуть больше месяца. В частности, увеличивается с 20% до 30% сумма средств, поступающих от налогов, обязательных сборов, пошлин и штрафов во внебюджетные фонды органов государственной власти и управления, министерств и ведомств, а также доходов, полученных от размещения свободных средств этих фондов в банках, которые в конце каждого месяца до 5-го числа следующего месяца перечисляются в республиканский бюджет.

Кроме того, указом президента о Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022−2026 годы предусматривалось с 2023 года снизить ставку налога на прибыль с 20% до 15% в таких направлениях предпринимательства, как банковское и финансовое дело, телекоммуникации (это было анонсировано в сентябре 2021 года). Однако теперь снижение ставки запланировано с 2025 года.





Увеличение суммы отчислений в республиканский бюджет и откладывание снижение ставки налога на прибыль происходит на фоне наблюдавшегося дефицита госбюджета в начале января. В частности, как сообщала «Газета.uz», с начала года по 13 января расходы госбюджета превысили доходы в 2,3 раза, из-за чего дефицит достиг 5,5 трлн сумов. Это больше пятой части всего запланированного на 2023 год дефицита (25,1 трлн сумов), а также в 17,4 раза больше показателя за аналогичный период 2021 года (в 20,4 раза — 2020 года).

Министерство экономики и финансов объяснило дефицит финансированием зарплат, пенсий и пособий, низкими доходами и налоговой задолженностью 30 тысяч предпринимателей, пострадавших от морозов. При этом МЭФ сообщил о росте доходов в январе, но не раскрыл данные о расходах.

Падение поступлений и доходов госбюджета в начале года совпало с энергокризисом и приостановкой работы многих предприятий в Узбекистане из-за перебоев с поставкой электричества и газа.

Об этом также заявил президент Шавкат Мирзиёев во время визита в Ферганскую долину в начале февраля. «Зима в этом году была очень холодной. Я знаю, что многие предприниматели пострадали от этого», — сказал глава государства.

В частности, 3000 промышленных предприятий страны, где работают 350 тысяч человек, не произвели продукцию на 7 трлн сумов. Согласно расчётам, если не будут приняты необходимые меры, рост валового продукта в первом квартале может снизиться до 1,5% (с 5% до 3,5%).

«Перед нами стоит актуальная задача — ликвидировать последствия сильных холодов и ускорить деловую активность», — сказал президент во время визита.

В связи с этим Шавкат Мирзиёев заявил о мерах поддержки предпринимателям, пострадавшим от морозов, чтобы избежать снижения ВВП в первом квартале. Бизнесу продлят выплаты по кредитам, разрешат погасить долг в рассрочку, выделят кредиты, приостановят начисление штрафов и пени и многое другое.