Налоговый комитет при Министерстве экономики и финансов Узбекистана получило право до 1 октября 2023 года в порядке эксперимента назначать мероприятия налогового контроля в отношении участников сделок при выявлении недоплаты НДС. Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиёева от 10 февраля, сообщили «Газете.uz» в Министерстве юстиции.

Решение принято для «дальнейшего совершенствования порядка возмещения налога на добавленную стоимость, а также предотвращения случаев незаконного возмещения НДС».

Контрольные мероприятия могут назначаться в отношении контрагентов — продавцов (покупателей), принимавших участие в сделках, связанных с покупкой и (или) реализацией товаров (услуг), — в случае выявления недоплаты этими контрагентами НДС (налоговый разрыв).

Министерству экономики и финансов до 1 апреля 2023 года поручено внести в Кабинет Министров проект нормативно-правового акта, определяющий порядок определения и применения налогового разрыва по НДС в рамках эксперимента. Сейчас термин налогового разрыва в законодательстве не используется, хотя предусмотрены механизмы его выявления и устранения.

Как пояснили в Налоговом комитете, налоговые органы сейчас анализируют заявление налогоплательщиков о возмещении НДС из госбюджета и ограничиваются только камеральной проверкой. Теперь если выявляется недоплата (ущерб бюджету) они смогут инициировать выездные налоговые проверки или налоговый аудит (в случае высокого уровня налогового риска).

В рамках этих проверок могут проводиться инвентаризация, допрос, осмотр, вызов в качестве свидетеля, истребование документов (информации), проведение экспертизы, выемка документов и предметов, привлечение переводчика.

Под налоговым разрывом понимается отражение налогоплательщиком в налоговой отчётности сумм НДС, подлежащих зачёту на основании полученных счетов-фактур от поставщиков-контрагентов, когда по этим операциям указанные контрагенты не уплатили НДС в бюджет или не отразили эти операции в своих счетах-фактурах либо не представили налоговым органам налоговую отчётность.

При этом для определения налогового разрыва также учитывается неуплата в бюджет НДС контрагентами второго, третьего и последующих звеньев по всей цепочке поставки товаров (услуг), действия которых характеризуются согласованностью (правовой, экономической или иной подконтрольностью).