Стипендиальные программы в финских вузах бывают двух видов: те, что покрывают только обучение и те, что покрывают учёбу и проживание. Ежемесячно студентам выплачивают 700 евро на повседневные расходы. Этой суммы вполне хватает, чтобы сводить концы с концами. Но если вам хочется жить в удовольствие, то желательно найти работу. С трудоустройством помогают студенческие профсоюзы.



Иностранный студент в Финляндии может работать не более 25 часов в неделю во время учёбы и полный день во время каникул. Многие студенты работают на полставки или на факультетах университета. Важно отметить, что работа предназначена больше для опыта, а не заработка. Поэтому если изначально правильно расставить приоритеты, то трудовая занятость никак не будет мешать учёбе. На первом курсе я был амбассадором нашего университета. За каждое участие в конференциях получал символическую сумму 50 евро. Сейчас подрабатываю стажёром в одной из крупнейших лесопромышленных финских компаний Stora Enso.