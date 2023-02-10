В 2021 году Азизбек Ахмаджонов получил стипендию на обучение в одном из лучших вузов Финляндии — университете Тампере. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал о мечте учиться в Европе, переезде и традициях финских студентов.
В 2021 году Азизбек Ахмаджонов получил стипендию на обучение в одном из лучших вузов Финляндии — университете Тампере. В рамках проекта «Заграничный диплом» он рассказал о мечте учиться в Европе, переезде и традициях финских студентов.
Заграничный диплом
Проект «Заграничный диплом» — это истории узбекских студентов, которые уехали учиться в разные страны мира. Они рассказывают о поиске вуза и грантов, подготовке к экзаменам, подаче документов, особенностях обучения и проживания за рубежом, а также влиянии зарубежного образования на их жизнь.
Другие материалы проекта
В 2015 году Азизбек Ахмаджонов поступил в Северный (Арктический) федеральный университет в России. В 2021 году получил стипендию на обучение в финском университете Тампере, где изучает менеджмент и бизнес.
О выборе вуза
Учиться в Европе — моя детская мечта. Мне всегда были интересны европейская культура и история. Ещё в школе нравилось слушать впечатления знакомых о путешествиях за границу. Когда у меня появился интернет, я стал больше читать о жизни в Европе, в том числе статьи о студентах из Узбекистана. Всё это подтолкнуло меня к мысли об учёбе в зарубежном вузе.
Вид на финский город Тампере.
После школы я поступил в 5-й академический лицей при Ташкентском транспортном университете. В то время чувствовал, что пока не готов поступать в Европу, так как европейские вузы требовали знания иностранного языка.
По совету друзей в 2015 году подал документы в Северный (Арктический) федеральный университет в России. Он тесно сотрудничал с европейскими вузами, был партнёром Университета Арктики (международный проект, объединяющий в единую сеть вузы Арктического региона — ред.) и работал по программе студенческого обмена «Север Северу» (North2North).
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Я усердно учился и подтягивал английский, чтобы на полгода поехать в Северную Европу. Выбирал между Швецией и Финляндией. В итоге на четвёртом курсе полетел в шведский город Умео. Программа подразумевала не только обучение, но и активное участие в культурных и досуговых мероприятиях.
Шесть месяцев пролетели незаметно, и я понял, что должен вернуться в Европу снова — теперь уже на магистратуру. Начал искать подходящие программы для иностранцев. При выборе обращал внимание на условия для иностранных студентов.
Почему Финляндия?
Финляндия понравилась тем, что все местные говорят на английском, хотя государственными языками признаны финский и шведский. Финны — очень дружелюбный народ, здесь развит мультикультурализм. Страна лидирует по уровню жизни населения. Решающим фактором стало то, что вузы предоставляют стипендии и помогают с поиском работы после выпуска.
Обучение в Европе довольно дорогое, поэтому желающим учиться бесплатно нужно получить стипендию от самого вуза или правительства страны. К примеру, в финских университетах с 2017 года обучение по английской программе стало платным — от 10 тысяч евро и выше. Если абитуриент владеет финским или шведским на уровне В1, то может поступить на бюджет в любой государственный вуз. Начать учить язык лучше за два-три года до поступления.
Я финским не владел, поэтому выбирал среди программ на английском языке. Их более 450 по стране, на всех уровнях высшего образования. Подавать заявление можно в шесть вузов, расположив их в приоритетном порядке. Для бакалавриата не важна специальность, а базовый набор документов одинаков для всех абитуриентов. Если вы поступаете на магистратуру, то специальность, по которой вы отучились, должна совпадать с выбранным направлением, то есть поступить на филологию с медицинским дипломом бакалавра нельзя. Сдавать вступительные экзамены мне, как магистранту, не требовалось. Для зачисления достаточно было иметь высокий средний балл в дипломе и сертификат IELTS выше 6,5 баллов. Но для поступления на бакалаврские программы понадобится пройти собеседование и сдать дополнительные вступительные экзамены, которые обычно проводятся на территории Финляндии или за рубежом. При принятии на магистратуру некоторые университеты требуют опыт работы или портфолио с достижениями творческих сферах.
Отель Торни в городе Хельсинки.
Парк аттракционов Сяркянниеми у озера Нясиярви.
Центральная улица Хамеенкату города Тампере.
Индустриальный район Финлайсон в городе Тампере.
Зачисление в финские университеты происходит два раза в год: в январе и с середины марта до начала апреля. Каждый из этих этапов соответствует конкретным программам. К январскому периоду относятся англоязычные программы бакалавриата и магистратуры. К мартовскому — программы бакалавриата и магистратуры на финском или шведском языке. Уточнять даты приёма лучше на сайте каждого университета. Там же можно найти список документов, необходимых для поступления. Требования у вузов отличаются. Сканы документов я подавал через единый сайт. Бумажную копию диплома отправил на адрес университета по почте службой DHL. Весь процесс занял у меня чуть больше месяца.
Пакет документов для поступления
Все документы, подаваемые в финские университеты, должны быть переведены на английский, финский или шведский язык и нотариально заверены.
1
Заявление о поступлении
Файл с заявлением размещают на сайте вузов
2
Копия паспорта
3
Диплом или аттестат
Документы нужно обязательно перевести и нотариально заверить перевод.
Чем выше средний балл, тем выше шанс поступить. По международной системе GPA мой средний балл составил 4,8
4
Академический транскрипт оценок
Документ с предыдущего места обучения с перечислением пройденных предметов и оценок по ним
5
Сертификат о знании иностранного языка
Для обучения на английском нужен сертификат IELTS или TOEFL, на финском — сертификат YKI
6
Резюме студента
Краткое описание ключевых достижений в выбранном направлении обучения. При поступлении на творческую специальность потребуется портфолио
7
Мотивационное эссе и рекомендательные письма
В эссе нужно ответить на вопрос: почему приемная комиссия должна выбрать вас? Я написал о мечте, успеваемости в вузе, опыте работы и поездке в Швецию
Комиссия рассматривает документы абитуриентов и рассылает официальные письма с приглашением на учёбу всем студентам, прошедшим конкурс. Я поступал трижды: в 2020 году не смог получить стипендию, в 2021-м дорогу в Европу мне закрыла пандемия, и только в 2022 году я смог поступить в университет Тампере (UTA), который входит в топ-500 лучших вузов мира.
На тот момент это был единственный финский вуз, который предоставлял стипендию гражданам Узбекистана. Письмо о поступлении из университета пришло в апреле. После его получения нужно было подтвердить своё зачисление, следуя инструкциям в документе.
Поступление в вуз — половина пути. Сложным стало получение вида на жительство или так называемой «студенческой визы». Заявку на ВНЖ я подавал в Казахстане, так как посольства Финляндии в нашей стране нет.
Пакет документов для подачи заявки на получение ВНЖ
1
Официальное приглашение из университета
2
Выписка из банка о наличии средств на счету
Я приложил документ о получении стипедндии
3
Страховка
Она стоила около 300 евро
4
Заграничный паспорт
5
Фотографии размера 3х4
В конце июня курьерская служба передала мне документы. 5 августа я прилетел в Финляндию.
Район культуры и бизнеса Тампелла в Тампере.
О финской системе образования
В системе высшего образования Финляндии встречаются два типа вузов: академические университеты (Yliopisto) и университеты прикладных наук (Ammattikorkeakoulu), которые известны как политехникумы. Всего по стране действует более 30 вузов. В большинстве есть программы и на финском, и на английском языках.
Главный кампус университета Тампере.
Библиотека в Линнском университете.
Библиотека Аалто в Рованиеми.
В академических университетах делают упор на теорию и готовят специалистов для научной карьеры. Практика в коммерческих организациях не предусмотрена — и это самое важное отличие от второго типа университетов. В университетах прикладных наук обучают будущих сотрудников компаний. В них поощряют практический подход. Лекции совмещены с большим количеством семинаров и выездов в компании. Каждый студент обязан пройти практику в какой-нибудь организации — это часть обучения, без которой диплома не видать. Некоторые финские вузы предлагают совмещённые программы. Обучение на них длится пять лет: три года обучение на уровне бакалавриата и два — на магистратуре. Помимо этого, специалитет, в особенности в медицинской сфере, занимает от 5 до 6,5 лет.
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Ещё одним отличием является длительность обучения. Академические университеты предлагают образование двухлетнего магистерского и четырёхлетнего аспирантского уровней. Почти все существующие бакалаврские программы длительностью три-четыре года преподаются в политехникумах. Магистратура в них рассчитана на повышение квалификации уже практикующих специалистов и длится полтора года.
Каждый год руководство утверждает новый академический календарь. Обычно учебный год начинается в середине августа и заканчивается в конце мая. На каникулы студенты уходят дважды в год: зимой и летом. Праздники являются выходными днями.
В системе образования придерживаются кредитно-модульной системы. За успешную сдачу экзамена присуждают баллы — кредиты. Один предмет может давать от 2 до 5 кредитов.
Для диплома бакалавра необходимо за три года набрать 210 кредитов, из них 30 — за практику в компании. Базовая сумма баллов за год составляет 60 кредитов. Получить диплом, если сумма кредитов меньше 210, не получится. Если экзамен провален, студент имеет право пересдать его до трёх раз. Баллы, полученные при пересдаче в новом году, идут в зачёт новой суммы кредитов, поэтому «добрать» баллы за определённый предмет не получится.
Чтобы получить магистерскую степень в академическом университете потребуется 120 кредитов. Из них 90 баллов присуждаются за предметы, а оставшиеся 30 — за написание научной работы, её тут называют тезис. В техникуме магистратура длится меньше, поэтому для выпуска достаточно будет 60-90 кредитов.
График занятий гибкий и позволяет студентам совмещать учёбу с работой. При этом чёткого времени проведения занятий нет. Расписание все студенты составляют самостоятельно.
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Предметы можно разделить на обязательные к посещению и те, что выбираются по желанию. Каждая программа изначально закрепляет обязательный курс предметов. Все они в общей сумме дают 30-40 кредитов. Эту систему можно представить в виде дома из конструктора «Лего». Фундамент вам даёт сам университет, остальные детали вы собираете на протяжении учёбы.
Учебный план включает теоретические и практические занятия, работу над самостоятельными проектами, посещение мастер-классов и семинаров. Первые два года обычно занимает изучение обязательных предметов, а третий и четвёртый — дополнительные предметы, обучение в иностранных вузах-партнёрах, стажировки или работа над тезисом. В некоторых университетах студенты, у которых всё отлично с успеваемостью, могут рассчитывать на сокращение срока обучения. То есть чем лучше учитесь, тем быстрее заканчиваете университет, а, соответственно, и платите меньше.
Стипендиальная программа рассчитана только на два года. Если за это время студент не получит диплом, то дальше платить он будет из своего кармана.
Главным преимуществом финских вузов можно считать академическую свободу.
Программы обучения могут сильно отличаться в зависимости от вуза. У каждого образовательного учреждения есть право использовать собственные методы обучения, учебники и последовательность изложения материала. У всех преподавателей своя методика, программа обновляется каждый год и составляется из актуальности и востребованности для учащихся. Это то, что было бы хорошо ввести и в наших вузах. Такая система даёт гораздо больше возможностей и привилегий студентам, а профессора могут сами выбирать метод преподавания и отойти от шаблонного обучения.
Музейный центр Ваприикки в Тампере.
О студенческих традициях и жизни в Финляндии
Жизнь студента в Финляндии богата мероприятиями. С первого дня учёбы университет проводит обряд посвящения в студенчество. Интересно то, что в каждом университете он свой. Традиции нашего факультета довольно скромные: первокурсники ходят по студенческим квартирам, а старшекурсники готовят для них игры и конкурсы. Мы зашли в 10 таких квартир и познакомились с очень разными студентами, что помогло адаптироваться в новой среде.
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За участие в таких мероприятиях студентам выдают стикеры, которые они лепят на свои комбинезоны. Этот процесс чем-то напоминает скаутское движение, где молодые люди собирают значки и крепят на ленте. У нас же комбинезон — это визитная карточка, по которой студенты определяют ваш «статус». У каждого факультета свой цвет комбинезона, и студенты любят их надевать в начале и конце учебного года.
Еще одна неизменная традиция — это поход в сауну. Финская сауна славится на весь мир, поэтому студенты считают своим долгом сходить туда в первый день после учёбы и прихватить новичков с собой.
В свободное от учёбы время студенты изучают иностранные языки, посещают творческие кружки, занимаются спортом, проводят студенческие соревнования и любят подолгу засиживаться в библиотеке. Из-за того, что занятия могут длиться по 2,5 часа, студенты практически не покидают стен университета, поэтому вуз старается обеспечить учащихся всем необходимым.
Общежитие — довольно редкое явление в Финляндии. Лишь малая часть вузов может похвастаться жильём на своей территории. Большинство студентов привыкли арендовать квартиры. По стране даже построены апартаменты специально для студентов, где каждому выделяют комнату, а гостиная, кухня и ванная — общие. Вполне реально найти квартиру на свой вкус от 200 до 1000 евро в месяц. Но позаботиться о жилье нужно заранее, особенно при поступлении на осенний семестр — мест может не хватить.
Подавать заявление на квартиру лучше сразу после того, как станет известно место учёбы. Чтобы арендовать жилье, нужно заполнить форму на сайте жилищной организации своего региона обучения не позднее, чем за четыре месяца до желаемого времени въезда. После получения предложения об аренде жилья остаётся оплатить депозит — около 200-500 евро, подписать договор аренды и выполнить инструкции жилищной организации. Найти квартиру студентам помогает Финская ассоциация студенческих жилищных организаций (SOA). Компания публикует сведения о квартирах и общежитиях, ссылки на организации, занимающиеся квартирами в разных регионах.
Стипендиальные программы в финских вузах бывают двух видов: те, что покрывают только обучение и те, что покрывают учёбу и проживание. Ежемесячно студентам выплачивают 700 евро на повседневные расходы. Этой суммы вполне хватает, чтобы сводить концы с концами. Но если вам хочется жить в удовольствие, то желательно найти работу. С трудоустройством помогают студенческие профсоюзы.
Иностранный студент в Финляндии может работать не более 25 часов в неделю во время учёбы и полный день во время каникул. Многие студенты работают на полставки или на факультетах университета. Важно отметить, что работа предназначена больше для опыта, а не заработка. Поэтому если изначально правильно расставить приоритеты, то трудовая занятость никак не будет мешать учёбе. На первом курсе я был амбассадором нашего университета. За каждое участие в конференциях получал символическую сумму 50 евро. Сейчас подрабатываю стажёром в одной из крупнейших лесопромышленных финских компаний Stora Enso.
Торговый рынок в городе Тампере.
Речной порог Таммеркоски в Тампере.
Пейзаж реки Таммеркоски в Тампере.
Жизнь в Финляндии довольно дорогая. Поддерживать материальное положение можно, экономя на ежедневных покупках. В стране действует сеть супермаркетов LIDL и S-Market, которые считаются сравнительно дешёвыми. Также многие студенты едят в столовых университета, где полноценный обед стоит 2,95 евро, остальную сумму (около шести евро) доплачивает государство. Альтернатива столовой — кафе с восточной кухней, которая весьма популярна. Отдельного внимания заслуживают студенческие карты, которые дают скидки на транспорт, питание и развлечения.
В Тампере.
Нашим соотечественникам, желающим приехать учиться в Финляндию, я бы порекомендовал тщательно спланировать свои финансы и траекторию обучения. Здесь от студентов требуются самостоятельность и старательность. Нужно быть готовым с первых дней к любым трудностям, непривычному климату и культурным различиям. По итогу интеграция и принятие образа жизни дадут свои результаты, и вы непременно влюбитесь в эту страну.
Текст подготовила Фарзона Хамидова. Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz». Фотографии из личного архива Азизбека Ахмаджонова. Все права на графические материалы авторства «Газеты.uz», а также на текст принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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