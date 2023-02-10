9 февраля военным самолётом Министерства обороны Узбекистана в Ташкент было эвакуировано 18 человек, проживающих в турецких городах Газиантеп и Шанлиурфа. Об этом сообщила пресс-служба МИДа. Среди эвакуированных 11 — граждане Узбекистана, 6 — Кыргызстана и 1 — России.

Утром того же дня этот самолёт доставил в провинцию Хатай, одну из наиболее пострадавших от землетрясения 6 февраля, очередную партию гуманитарной помощи и медицинский отряд в составе 71 специалиста, включая кинологов.

ИА «Дунё» сообщает, что ещё 6 человек — семья с маленькими детьми — были эвакуированы в Ташкент из Аданы. Они сначала были перевезены в Мерсин, затем в Стамбул, а оттуда — в Узбекистан.

Генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле «оперативно выдало этим гражданам необходимые документы для возвращения на родину. Для них с помощью дипломатического представительства и активных соотечественников были куплены авиабилеты», говорится в сообщении.

По данным МЧС Узбекистана, к вечеру четверга спасатели страны, участвующие в поисково-спасательных работах в Турции, в провинции Хатай, извлекли из руин в общей сложности тела более 50 погибших. Кроме того, им удалось спасти 13 человек.