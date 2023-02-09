Житель Бухары обещал самаркандцу помочь попасть в США через страны Евросоюза и Мексику за плату, сообщило УзА.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Самаркандской областного управления Службы государственной безопасности и УВД области выяснилось, что М. Ф., 1995 года рождения, просил 15 тысяч долларов за свои услуги.

При получении аванса в размере 3000 долларов он был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

В сообщении говорится, что задержанный является членом организованной преступной группы.

Мы уже писали о случаях, когда жителям Самарканда предлагают помочь выехать в США незаконным путём через Турцию и Японию за 40 тысяч долларов, через Мексику за 25 тысяч долларов и за такую же сумму — через Испанию и Мексику.