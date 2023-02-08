Один из узбекистанцев, числившийся пропавшим без вести, был обнаружен под завалами в турецком Кахраманмараше, сообщило УзА.

Рашид Анвар угли Бойбеков в настоящее время госпитализирован, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Накануне генеральное консульство Узбекистана в Стамбуле сообщало о поисках в зоне разрушительных землетрясений 13 граждан Узбекистана.

К 8 утра в среду в Турции сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана спасли из-под завалов девять человек — пятерых мужчин и четырёх женщин.