В Турции в ходе поисково-спасательных работ после разрушительного землетрясения обнаружены ещё два узбекистанца, сообщило посольство Узбекистана в Анкаре.

Это Асал Шотирбекова из Чирчика (1982 года рождения), найденная в области Хатай, Акрамжон Хошимов (1996), которого спасатели обнаружили в Малатье. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее сообщалось об обнаружении под завалами в Кахраманмараше Рашида Бойбекова, он госпитализирован.

Накануне сообщалось о поисках в зоне разрушительных землетрясений в Турции 13 граждан Узбекистана, с которыми отсутствовала связь. Известно о гибели 1 гражданки Узбекистана в провинции Малатья.

Узбекистан направил в Турцию группу спасателей. Они работают в области Хатай, где проживают в том числе этнические узбеки. Утром в в среду сообщалось, что спасатели Узбекистана спасли из-под завалов девять человек — пятерых мужчин и четырёх женщин. Кроме тогоЮ были найдены тела 12 погибших.

На данный момент известно о 8574 погибших и 49133 раненых в результате землетрясений на юго-востоке Турции.