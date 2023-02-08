С момента начала поисково-спасательной операции сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана из-под завалов в районах Турции, пострадавших от землетрясения, извлечены 11 пострадавших и 33 погибших. Об этом вечером 8 февраля сообщила пресс-служба МЧС.

7 февраля два самолёта из Узбекистана доставили гуманитарную помощь и группу из 100 спасателей в наиболее пострадавшие города Адана и Газиантеп, чтобы помочь в преодолении последствий стихийного бедствия.

Спасатели Узбекистана приступили к поисково-спасательным работам в селе Овакент в провинции Хатай, где проживают этнические узбеки.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более 7. На данный момент известно о более чем 8500 погибших.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил зону бедствия.