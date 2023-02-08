7 февраля на канале программы «Ovoza» Национальной медиа-ассоциации Узбекистана появилось видео части выступления первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального обслуживания Давронжона Адилова.

Один из журналистов спросил, может ли Давронжон Адилов заверить узбекистанцев в том, что строящиеся дома выстоят землетрясения, на какую силу подземных толчков они рассчитаны и проводятся ли испытания на сейсмостойкость.

«Здесь есть человеческий фактор. Я не могу дать гарантию за работу 36 миллионов человек (население страны — ред.). Я могу дать гарантию на контроль, внедрённый порядок, правила и стандарты, установленные государством. Главный ответственный орган за строительные работы — это заказчик, то есть владелец объекта. Есть же „бой-ота“, который строит объект, он на 100% ответственен за то, отвечает ли объект стандартам и нормам», — заявил он.

После критики общественности Министерство строительства и ЖКО уточнило, что ответственность за строительство несёт в первую очередь заказчик, поэтому он назначает специалиста по техническому контролю или заключает договор с юридическим лицом с правом осуществления данного вида деятельности.

Статья 26 главы 5 Градостроительного кодекса Узбекистана определяет функциональные обязанности по контролю за строительством. При этом субъекты градостроительной деятельности должны строго контролировать подготовку к строительству и разработку градостроительной документации, а также выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных и наладочных работ.

В период приёмки объекта в эксплуатацию проверяется соответствие нормативно-правовым документам по градостроительству и требованиям норм и правил градостроительства.

При строительстве объектов должны осуществляться государственный контроль за строительством, технический контроль заказчика, авторский контроль застройщика и внутренний контроль подрядчика. Согласно законодательству, при выявлении конструктивных нарушений, влияющих на сейсмостойкость зданий и сооружений, а также угрожающих жизни и здоровью граждан, строительно-монтажные работы приостанавливаются и требуется проведение демонтажных работ.

В случае применения некачественных строительных материалов, конструкций и изделий в соответствующие государственные органы и организации направляются представления о приостановлении их производства, реализации и использования.

Проверки проводят государственная инспекция по контролю за строительством с участием хокимиятов, представителей негосударственных некоммерческих организаций, научно-технических и научно-исследовательских организаций.

Министерство напомнило, что работы по внутреннему контролю на объекте проводятся подрядчиком для своевременного выявления недостатков и их устранения и предотвращения.

Гражданский кодекс предусматривает гарантию качества строительных работ и ответственность подрядчика в случае их ненадлежащего выполнения.

В Минстрое добавили, что строительство проектируется проектными организациями в соответствии с установленным сейсмическим баллом региона (7, 8, 9 баллов). К документам, принимаемым экспертными органами, относятся проектно-сметная документация объекта и сводное экспертное заключение (должны быть учтены пожарная безопасность и сейсмостойкость).