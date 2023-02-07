С 1 июня 2023 года предлагается снизить максимально разрешённую скорость движения транспорта с 70 до 60 км/ч во всех населённых пунктах Узбекистана. Это предусмотрено проектом указа президента о государственной программе на 2023 год.

Документ предусматривает реформирование сферы безопасности дорожного движения на основе идеи «Город не для машин, а для пешеходов».

Снижение скорости на 10 км/ч, согласно расчётам, должно привести к уменьшению смертности в ДТП минимум на 15%. Только в Ташкенте в 2022 году произошло 1200 дорожно-транспортных происшествий, что почти на 130 больше, чем в 2021 году (1073). За год число погибших в результате ДТП составило 136 человек (из них 17 детей), получивших травмы — 1463 (56 детей).

По всему Узбекистану, по данным СБДД ДОБ МВД, в прошлом году было официально зарегистрировано 9902 ДТП, что на 99, или 1%, меньше, чем годом ранее — 10001. Количество ДТП со смертельным исходом снизилось на 111, или 5,1%, — с 2197 до 2086, а умерших в результате аварий — на 70 человек, или 2,9%, — с 2426 до 2356. При этом аварий, связанных с травматизмом, стало больше на 12, или 0,2%, — 7816 вместо 7804 в 2021 году, а число травмированных увеличилось на 376, или 3,9%, — с 9230 до 9606 человек.

С 1 сентября 2023 года также предлагается предоставить владельцу и лицу, которому передаётся право управления транспортным средством, право уведомлять органы СБДД о передаче права управления автомобилем путём представления соответствующего документа. Со дня получения уведомления уполномоченный орган должен будет внести изменения в систему учёта правонарушений и составления протокола об административном правонарушении в отношении лица, которому передано право управления автомобилем. Такой порядок вводится в связи с введением системы начисления штрафных баллов водителям за нарушения ПДД.

«Газета.uz» писала, что с января в Ташкенте в пределах Малой кольцевой автодороги, в Намангане и Ургенче — во всём городе, а в других регионах страны — на отдельных улицах и дорогах разрешённая скорость движения транспорта снижена с 70 до 60 км/ч.

В СБДД сообщили, что на участках, где скорость снижена, штрафовать за нарушение нового скоростного режима начнут после установки знаков и перенастройки камер. Однако водители уже должны начать соблюдать новое требование.

В Ташкенте знаки «60» пока установлены в основном на съездах с Малой кольцевой, в городе они не встречаются.