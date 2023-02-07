В Индии из почти 89 тысяч протестированных образцов лекарств более 2500 не соответствовали стандартам. Такие данные представил министр здравоохранения страны Мансух Мандавия, сообщает Reuters. Около 380 образцов были признаны подделками.

Правительство Индии выделило Министерству здравоохранения около 80 млн долларов на укрепление системы регулирования лекарственных средств, в том числе на создание лабораторий по тестированию новых препаратов и модернизация существующих.

За последние 10 лет экспорт фармацевтических препаратов из Индии увеличился более чем вдвое и составил 24,5 млрд долларов в 2021—2022 годах.

Однако смерть 20 детей в Узбекистане и 200 — в Гамбии и Индонезии после приёма детских жаропонижающих сиропов индийских компаний, в которых обнаружили этиленгликоль, подорвала имидж Индии как «мировой аптеки», отмечает издание.

На прошлой неделе индийский производитель Global Pharma Healthcare также был вынужден отозвать все партии своих глазных капель, поскольку в США зарегистрировали 55 случаев побочных эффектов, связанных с приёмом препарата, среди которых глазные инфекции, необратимая потеря зрения и один смертельный случай, пишет The Hindu BusinessLine.

Напомним, в конце января Всемирная организация здравоохранения призвала производителей лекарств усилить контроль качества сырья и процесса изготовления. Правительствам следует принять законы по борьбе с некондиционными и фальсифицированными лекарствами, а также усилить надзор за рынками их сбыта, включая неофициальный.