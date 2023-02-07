Общенациональное движение «Юксалиш» провело опрос для изучения мнений общественности о том, какие проблемы необходимо решить новому хокиму Ташкента в первую очередь.

В опросе участвовали 107 общественных деятелей, политиков, журналистов, блогеров, представителей ННО, бизнеса и академического сообщества. Среди них — политологи Фарход Толипов, Юрий Саруханян, Азамат Сеитов, Нозима Муратова, Рустам Камилов, Бахром Раджабов, юрист по правам человека Дилфуза Куролова, гражданские активисты, журналисты и блогеры Беруний Алимов, Никита Макаренко, Мухрим Аъзамхужаев, Кобил Хидиров, Акида Ханум, Барногул Санакулова, Жахонгир Азимов и другие.

Отвечая на вопросы, каждый респондент мог выбрать несколько позиций из представленного списка, а также имел возможность вписать свой вариант.

В первой тройке популярных ответов:

ввести мораторий на точечную застройку до утверждения генерального плана города — 76 респондентов;

до утверждения генерального плана города — 76 респондентов; модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, в том числе линий электропередач внутри кварталов — 73;

в том числе линий электропередач внутри кварталов — 73; улучшение работы общественного транспорта — 72.





Как отмечает движение, бурный рост жилищного строительства существенно увеличивает нагрузку на существующие коммуникации и социальные объекты. Ситуацию усугубляет точечная застройка, которая подразумевает не создание собственной инфраструктуры, а подключение к существующей.

«Такой подход вызывает недовольство жителей соседних домов, поскольку нередко появление внутри двора или квартала новостройки оборачивается урезанием границ, исчезновением детских и спортивных площадок, скверов и других зелёных зон. В Ташкенте за прошедшие несколько лет жителям не раз приходилось отстаивать свои интересы, бороться за сохранение парковых, придомовых территорий и инфраструктуры», — заявили в «Юксалиш».

Опыт развитых стран показывает, что наличие и качество уплотнительной застройки зависит от градостроительной политики местной администрации. Действуют правила землепользования и застройки, условия подключения к сетям. К примеру, во Франции девелоперы оплачивают косвенные издержки от строительных проектов, которые способствуют разрастанию городов. В их числе — налог на инфраструктуру, единый налог на переустройство, который покрывает затраты на поддержку и развитие природных территорий района, финансирование общественного транспорта, и налог на низкую плотность застройки.

Ситуация с энергокризисом в январе показала, что столичная коммунальная инфраструктура, которой уже больше полувека, нуждается в модернизации, отметили в движении. Анализ деятельности Министерства жилищно-коммунального обслуживания (преобразовано в Министерство строительства и ЖКХ), проведённый Министерством юстиции ещё в 2018 году, показал существенный износ коммунального оборудования и инженерных коммуникаций водоснабжения. Больше трети водопроводов, канализационных сетей и коллекторов нуждается в ремонте, состояние около 760 котельных и 5000 км теплосетей приводит к сверхнормативной потере тепловой энергии.

В этих условиях ключевое значение имеет пересмотр политики уплотнения Ташкента, переход от точечной к комплексной застройке территорий на основе генерального плана, считают эксперты.

Ташкент не может похвастаться развитой системой общественного транспорта, продолжает «Юксалиш», поскольку на 3 миллиона населения приходится всего 1000 автобусов и метрополитен. Несоблюдение графика движения, перегруженность, качество и состояние общественного транспорта приводят к тому, что горожане предпочитают передвигаться на личном автомобиле либо такси. Это приводит к возникновению пробок, при этом не только в часы пик, и увеличению загрязнения атмосферного воздуха.

В развитых странах в последние годы делается акцент на возрождение общественного транспорта. К примеру, Пекин, Мадрид и Москва инвестировали значительные средства в прокладку новых линий метро и железнодорожных линий, увеличили количество велосипедных дорожек и пешеходных улиц. Сеул, Шэньчжэнь и Сингапур возглавляют рейтинг финансовой доступности общественного транспорта. Их власти принимают активные меры, повышающие стоимость владения личным автотранспортом. Цель — компенсировать причиняемый вред экологии и издержки социального характера. Автомобилям, зарегистрированным за пределами Шанхая, запрещено въезжать в определённые городские районы.

Властям Ташкента необходимо пересмотреть политику в отношении общественного транспорта, считают эксперты.

Участники опроса (63 человека) также считают, что необходимо принять оперативные меры по улучшению экологии города. Поскольку сокращение растительного покрова, увеличение автотранспорта, строительных площадок и влияния других факторов существенно ухудшило качество воздуха.

Респонденты (62) высказались и о необходимости проектирования безопасных улиц и дорог. Потому что общественность обеспокоена количеством ДТП, ориентированностью дорожной инфраструктуры под потребности водителей, а не пешеходов.

Почти треть респондентов отметили необходимость создания зелёных зон и общественных пространств (56), создание доступной среды для лиц с инвалидностью (50).

Эксперты призывают привлечь в команду хокимията профессиональных урбанистов, в том числе из-за границы, внедрить механизм обсуждения и согласования проектов новостроек с жителями многоэтажных домов внутри кварталов.

Они также подчеркнули необходимость налаживания открытого диалога с гражданами, обеспечения открытости и прозрачности принимаемых решений, введения в Ташкенте в порядке эксперимента практики избрания хокима.

Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев был отправлен в отставку 16 января. Президент подверг критике отсутствие генплана столицы, из-за чего количество самовольно построенных объектов превысило 250. При разрешении строительства отсутствует точный расчёт нагрузки на существующую инфраструктуру, не принимаются меры для предотвращения замерзания продуктов на рынках и роста их цен, отметил он. И. о. хокима сейчас является первый заместитель главы администрации города Бахтиёр Рахмонов.