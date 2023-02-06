Министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов на встрече с медицинскими работниками и представителями СМИ в Ферганской области затронул вопрос искоренения коррупции в сфере (видео).

Один из журналистов приветствовал инициативу главы Минздрава по борьбе с коррупцией и заявил, что «для искоренения коррупции необходимо обеспечить хорошие условия и зарплату, только тогда исчезнет коррупция».

Министр ответил так: «В ваших словах есть правда. Мы развивающаяся страна. Мы не можем сразу сделать зарплату нашим врачам в 2000, 3000, 5000 долларов. Есть школы, проблем много. Но это постепенно [решается]», — заявил он.

Амрилло Иноятов отметил, что речь идёт о врачах на руководящей должности и спросил, сколько составляет зарплата одного из медработников района. В ответ женщина из зала сообщила, что она получает 5,5 млн сумов в месяц.

«Вы же принимаете пациентов, лечите их? Если оказываете лечение этому пациенту с добротой, с правильным подходом, я тоже провожу операции, он с удовлетворением даёт вам „подарок“ („денежное вознаграждение“), даже если вы не просите. Верно? Даже если вы не просите, он даёт вам [подарок] от радости. Я говорю открыто. Не знаю, правильно ли об этом говорить как министру, но говорю открыто», — сказал он.

Глава Минздрава после этого спросил: «Не хватает? Вот вопрос. Мы должны задать сами себе вопрос: не хватает… Если человек проявляет терпение, работает над собой, создаёт свой бренд личности, бренд отличного специалиста, народ его так накормит. Эххе, наш дорогой народ будет носить вас на руках, что ваши ноги не будут касаться земли», — отметил Иноятов.

Министр считает, что «руководители должны быть такими».

«Это можно сделать. Да, придёт время, через год, два года, пять лет придёт день, когда будут получать 5−10 тысяч долларов… Многое зависит от руководителя. 5−6 лет назад, когда я работал ректором (в 2017—2020 году он занимал пост ректора Бухарского государственного медицинского института — ред.), мои сотрудники сегодня получают от 10 млн до 30 млн сумов. Я создал такие условия. Я создал такие пути для заработка таких денег. Мы официально зарабатываем и эти деньги распределяем в зависимости от их работы», — подчеркнул он.

Новый министр здравоохранения Амрилло Иноятов объявил 2023 год годом борьбы с коррупцией в системе здравоохранения. Он заявил, что укажет свой номер телефона как номер телефона доверия. 2020 год также объявлялся годом борьбы с коррупцией в системе Минздрава.

В Узбекистане по итогам 2022 года среднемесячная номинальная зарплата выросла на 21,1% и достигла 3,89 млн сумов. При этом среди отраслей самая низкая среднемесячная зарплата зафиксирована в сферах здравоохранения — 2,61 млн сумов (+21%) и образования — 2,69 млн сумов (+16,5%).