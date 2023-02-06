Сборная Узбекистана по велоспорту завоевала пять медалей на международных соревнованиях по шоссейной велогонке Grand Prix Apollo Temple в Турции, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Маршрут составил 85 км. Первой пересекла черту Севинч Юлдашева, второй — Екатерина Кнебелева, тройку лидеров замкнула Фаина Потапова из Казахстана.

Благодаря этому результату спортсменки из Узбекистана, вошедшие в десятку лучших, заработали рейтинговые очки на пути к Олимпиаде Париж-2024.

Результаты Grand Prix Apollo Temple

1. Севинч Юлдошева (Узбекистан) — 40 очков;

2. Екатерина Кнебелева (Узбекистан) — 30 очков;

3. Фаина Потапова (Казахстан) — 25 очков;

4. София Каримова (Узбекистан) — 20 очков;

6. Нафосат Кузиева (Узбекистан) — 10 очков;

8. Мохинабону Элмуродова (Узбекистан) — 3 очка.