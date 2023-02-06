Четырём поездам Чиланзарской линии Ташкентского метрополитена добавили по одному вагону. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь метрополитена Туйчи Мирзаев. Такой состав в среднем может перевозить до 1300 человек, четырёхвагонный — 1000.

«Сейчас ходит четыре поезда с пятью вагонами. Они запущены экспериментально, машинисты должны к ним привыкнуть», — сказал Туйчи Мирзаев.

Он добавил, что в скором времени пятисоставных поездов станет 12.

Кроме того, до конца года планируется закупить ещё 14 новых современных поездов «Москва».

Туйчи Мирзаев также сообщил, что новый график учёбы в 31 вузе столицы позволил решить проблему с загруженностью метрополитена. Решение было принято для регулирования числа пассажиров. Спрос на метро особенно вырос после снегопада начала декабря и в морозные январские дни.

После начала занятий с 23 января по новому расписанию специалисты в течение недели наблюдали за изменением пассажиропотока. Результаты показали, что в утренний час пик уменьшилась загруженность станций, а студенты успевают вовремя приходить на занятия, отметил он.

По его словам, на станциях самой загруженной, Чиланзарской, линии ранее в час пик в вагон могли попасть только 30% пассажиров. Остальным приходилось ждать следующий поезд.

На линию также выпустили резервные поезда, которые находились на станции «Алмазар». Благодаря этим мерам, сейчас поезда могут вместить в среднем около 80−85% пассажиров на станции.

Метрополитен также сократил интервалы движения поездов. Утром поезда Чиланзарской линии ходят каждые 1,5−2 минуты, по Узбекистанской — составы передвигаются с интервалом 3−4 минуты, по Юнусабадской — 6−7 минут.