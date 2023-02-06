После серии разрушительных землетрясений в Турции, произошедших в понедельник, многие жители Узбекистана задают вопросы, возможно ли стихийное бедствие подобной силы в стране. Во второй половине дня землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Афганистане (438 км от Ташкента) и магнитудой 4,3 — в Казахстане (165 км).

МЧС Узбекистана в ответ на этот вопрос сообщило, что каждую неделю межведоственная экспертная комиссия по оценке и прогнозированию сейсмического состояния в сотрудничестве с МЧС и Академией наук публикует оценку, основанную на результатах комплексно-прогностических наблюдений вероятности землетрясений в стране и на приграничных территориях.

В сфере прогнозирования землетрясений ведутся сейсмометрические, геофизические, магнитометрические и гидрогеосейсмологические наблюдения.

Согласно заключению комиссии от 3 февраля, предвестники землетрясений магнитудой 5 и выше не обнаруживались, вероятности сильных землетрясений в Узбекистане и на пригланичных территориях в ближайшие дни нет.

О том, что такое предвестники землетрясений, в интервью в 2011 году рассказывал представитель Института сейсмологии Академии наук, профессор, академик Кахарбай Абдуллабеков.