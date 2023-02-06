Сотрудники Камашинского филиала «Агробанка» в Кашкадарьинской области подозреваются в хищении и растрате денежных средств, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе следствия были задержаны три сотрудника банка, которые, предположительно вступив в преступный сговор, расхитили 4 млрд сумов.

Возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты) и 209 (должностной подлог) Уголовного кодекса Узбекистана. Областная прокуратура ведёт предварительное следствие.

Задержанные были заключены под стражу.