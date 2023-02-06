Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 февраля принял посла Китайской Народной Республики Цзян Янь, завершающую дипломатическую миссию в стране.

Как сообщила пресс-служба главы государства, президент отметил «плодотворную работу и активные усилия посла по укреплению узбекско-китайских отношений дружбы и всестороннего стратегического партнёрства».

«В сентябре прошлого года успешно прошёл государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан. За последние несколько лет товарооборот увеличился в два раза, число совместных проектов и предприятий выросло в три раза. Реализуются крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты. Начато практическое взаимодействие по продвижению проекта строительства железной дороги „Китай-Кыргызстан-Узбекистан“», — перечисляется в сообщении.

Кроме того, «расширяются культурно-гуманитарные обмены, осуществляются важные программы в области образования, здравоохранения, археологии, туризма и других направлениях».





За личный вклад в достижение современного уровня двустороннего сотрудничества указом президента Узбекистана посол Цзян Янь награждена высокой государственной наградой — орденом «Дустлик» («Дружбы»). Шавкат Мирзиёев вручил дипломату эту награду.