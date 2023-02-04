«Катта Лангар — райское место». Горная деревня Узбекистана в объективе Ильдара Садыкова
Ильдар Садыков — жанровый и стрит-фотограф из Ташкента. Он много путешествует по отдалённым точкам Узбекистана и снимает жизнь местных жителей. Одно из таких мест — деревня Катта Лангар в 70 км от Шахрисабза, аутентичному архитектурному облику которой угрожает бетон.
Ильдар Садыков — жанровый и стрит-фотограф из Ташкента. Он много путешествует по отдалённым точкам Узбекистана и снимает жизнь местных жителей. Одно из таких мест — деревня Катта Лангар в 70 км от Шахрисабза, аутентичному архитектурному облику которой угрожает бетон.
Горная деревня Катта Лангар и её святилища имеют особое значение для паломников Узбекистана и всего мира. Она основана суфием Мухаммадом Садыком в XV веке. Здесь на горной возвышенности стоит одна из старейших мечетей в Центральной Азии, в которой долгое время хранился рукописный Катталангарский Коран (Коран Османа) — древнейшая из сохранившихся рукописей священной книги.
Ильдар Садыков впервые приехал в Катта Лангар, которая находится в Кашкадарьинской области, в 2020 году в составе экспедиции, объединившей социологов, культурологов, фотографов и кинематографистов. После этого он неоднократно возвращался в деревню, которую называет «райским местом» за самобытность, аутентичный архитектурный облик, открытость и доброжелательность людей.
«Когда приезжаю в Катта Лангар, я окунаюсь в воспоминания детства», — рассказывает Ильдар.
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По словам фотографа, местные жители, в основном, занимаются животноводством. С развитием в стране туризма катталангарцы начали осваивать новые возможности. В мае 2022 года в деревню провели воду — до этого люди пользовались колодцами. В домах есть электричество, но нет газа. Выручают баллоны, которые жители заправляют раз в неделю.
В 2022 году Садыков побывал в Катта Лангар дважды: в мае и октябре. Фотограф обратил внимание на изменения в архитектурном облике деревни. Природа «одевается» в бетон. Старинные дома сносят, на их месте вырастают «пластиковые коробки». Поверх красной земли, которую в народе называют «огненной», прокладываются бетонные дороги. Уникальная деревня превращается в туристическую лавку, где торгуют дешёвыми сувенирами.
Ильдар Садыков считает, что изменения уничтожают историческую ценность деревни Катта Лангар. «Фотографов и туристов манят не дешёвые подделки или бетон, а архитектура, аура места. Бетон разрушает всё», — говорит он.
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Садыков понимает, что местным жителям хочется удобств. Однако, по его мнению, приносить самобытную архитектуру в жертву комфорту неправильно.
«Это наше наследие. Чем мы будем удивлять туристов? Бетоном?» — задаётся вопросом фотограф.
Он надеется, что в администрации Кашкадарьинской области найдётся разумный чиновник, которому хватит смелости «остановить безумие, сохранить аутентичность исторического места и решить вопрос быта жителей посёлка, не ломая существующее...».
Автор фотографий: Ильдар Садыков. Текст подготовил Жахонгир Азимов. С условиями использования материалов, размещенных на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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