«Катта Лангар — райское место». Горная деревня Узбекистана в объективе Ильдара Садыкова

Ильдар Садыков — жанровый и

из Ташкента. Он много путешествует по отдалённым точкам Узбекистана и снимает жизнь местных жителей.

Одно из таких мест — деревня Катта Лангар в 70 км от Шахрисабза, аутентичному архитектурному облику которой угрожает бетон.