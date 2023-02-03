Кафе «Анхор», расположенное вдоль канала Анхор в Ташкенте, входит в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия и находится под охраной государства, сообщило Агентство культурного наследия Узбекистана.

По данным агентства, кафе включено в перечень как памятник архитектуры и не подлежит сносу. При этом объект приватизирован и принадлежит компании Toshkent O‘rdasi. На сегодняшний день здание кафе не используется по назначению.

Согласно постановлению президента от 19 июня 2021 года, проекты работ по строительству, сносу и благоустройству объектов недвижимости материального культурного наследия, а также объектов, расположенных на особо охраняемых историко-культурных территориях, на территориях, включённых в Список всемирного наследия, и их охраняемых границах, согласовываются с агентством в обязательном порядке.

Управление строительства Ташкента разрешило построить гостиницу рядом с кафе. Эскизный проект строительства был представлен на рассмотрение научно-экспертного совета при Агентстве культурного наследия в 2022 году, но он не получил положительного заключения и был рекомендован к повторной подаче.

13 апреля 2022 года городское управление агентства в ходе мониторинга установило, что строительство многоэтажной гостиницы ведётся на охраняемой территории кафе «Анхор» без заключения научно-экспертного совета. Управление несколько раз выносило письменное предупреждение о прекращении ведущихся строительных работ.

28 мая 2022 года управление обратилось в прокуратуру Ташкента за практической помощью, чтобы принять законные меры в отношении Toshkent O‘rdasi.

20 июня Юнусабадский районный суд рассмотрел административное дело и по части 1 статьи 198−5 КоАО (невыполнение предписаний Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта и его территориальных управлений) и оштрафовал предпринимателя Э. И. на 900 тысяч сумов.

Управление культурного наследия города Ташкента в ходе изучения 30 января 2023 года выяснило, что предупреждения в адрес руководства кафе «Анхор» были проигнорированы, а на охраняемой территории объекта культурного наследия продолжаются строительные работы. В результате здание сегодня оказалось в разрушенном и заброшенном состоянии, в связи с чем агентство направило документы в прокуратуру Ташкента.

«Газета.uz» ранее сообщала, что в охранной зоне канала Анхор в Ташкенте возводится здание. Компании Toshkent O’rdasi было разрешено строительство на этом месте кафе, бизнес-центра, ресторана, гостиницы. Однако застройщика уже штрафовали за начало работ без регистрации в стройинспекции. Против проекта выступила общественность.