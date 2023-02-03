Строительство здания на берегу канала Анхора в Ташкенте ведётся без экологической экспертизы и без заключения Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий столицы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов Узбекистана.

По данным Минприроды, решением бывшего хокима Ташкента Рахмонбека Усманова от 14 мая 2014 года на берегу канала разрешено строительство 9-этажной гостиницы со стороны компании Toshkent O’rdasi. На сегодняшний день уже построено 5 этажей.

Решением бывшего хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаева от 13 июля 2018 года (на тот момент он был исполняющим обязанности) определено, что ширина берега канала Бозсу составляет 15 метров.

Однако в ходе изучения установлено, что строящееся здание здание находится в 10 м от берега канала Бозсу, и для проведения строительных работ необходимо разрешение Управления по эксплуатации каналов и благоустройству прилегающих к ним территорий столицы, а также заключение государственной экологической экспертизы. Ни разрешения, ни заключения получено не было, говорится в сообщении.

В связи с этим Управление экологии Ташкента вынесло предупреждение строительной организации о прекращении строительных работ и устранении недостатков.

Кроме того, планируется собрать документы, связанные с нарушением законодательства, подать иска в суд для правовой оценки ситуации.

Агентство культурного наследия ранее сообщило, что чайхана на берегу Анхора в Ташкенте рядом со строящимся зданием входит в перечень объектов материального культурного наследия Узбекистана и находится под охраной государства. Из-за строительства гостиницы без заключения научно-экспертного совета историческое здание пришло в запустение и стало разрушаться. Документы об этом направлены агентством в прокуратуру.

«Газета.uz» ранее писала, что в охранной зоне канала Анхор в Ташкенте возводится здание. Компании Toshkent O’rdasi было разрешено строительство на этом месте кафе, бизнес-центра, ресторана, гостиницы. Однако застройщика уже штрафовали за начало работ без регистрации в стройинспекции. Против проекта выступила общественность.