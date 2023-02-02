В среду, 1 февраля, в Англии прошла крупнейшая за 10 лет забастовка учителей, недовольных условиями труда, сообщило BBС. В ней участвовали более 200 тысяч учителей, уточнила газета The Independent.

Кроме педагогов — членов Национального союза образования, крупнейшего профсоюза работников образования в Великобритании, на забастовку вышли преподаватели вузов, машинисты поездов, водители автобусов и государственные служащие.

Более половины школ либо ограничили посещаемость, либо закрылись на время демонстраций. В Министерстве образования Великобритании заявили, что 1 февраля 43,9% школ были полностью открыты, 42,8% были открыты, но ограничивали посещаемость, 8,9% были полностью закрыты.

«Переговоры с профсоюзами продолжаются, и я буду и дальше обсуждать вопросы оплаты, рабочей нагрузки, найма и удержания и многое другое», — заявила министр образования Великобритании Джиллиан Киган.

Она также сказала, что благодарна директорам за их усилия, чтобы школы оставались открытыми.

По оценкам профсоюза, в течение семи дней демонстраций будут затронуты 23,4 тысячи школ. Но каждая школа будет может участвовать в забастовке не более четырёх дней.

Это был первый из семи дней забастовки. Следующий намечен на 14 февраля.

Члены Национального союза образования бастуют, добиваясь повышения заработной платы выше уровня инфляции. Уровень заработной платы учителей упал за последнее десятилетие, что привело к кризису найма и удержания в школах. По данным Института финансовых исследований, в период с 2010 по 2022 год зарплаты старших учителей в реальном выражении сократились на 13%, что эквивалентно сокращению заработной платы на 6600 фунтов стерлингов в год.

Летом 2022 года правительство Великобритании объявило, что большинство учителей получат повышение заработной платы примерно на 5%, а начальные оклады вырастут на 8,9%, но с учётом инфляции члены Национального союза образования отклонили это предложение и проголосовали за забастовку.

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