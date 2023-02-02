Постановлением президента Узбекистана 31 января в Министерстве экономического развития и сокращения бедности произведены новые назначения, сообщило УзА.

Эркин Мухитдинов, Джамшид Абруев и Рано Турдибоева назначены заместителями министра экономического развития и сокращения бедности.

Эркин Мадорбекович Мухитдинов (1976 г. р.) окончил Андижанский государственный институт экономики и управления, в 2000 году — Банковско-финансовую академию Узбекистана, в 2007 — Высшую школу Института развивающихся экономик (IDEAS-JETRO) (Япония).





В 2017 году стал заведующим сектором по вопросам занятости и уровня жизни населения Службы по координации социально-экономической политики аппарата президента Узбекистана.

С 2017 года и до назначения был первым заместителем министра занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Джамшид Исмаилович Абруев (1979 г. р.) окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт (1999) и Ташкентский государственный экономический университет (2004).





В 2017 году возглавлял главное управление по финансированию социальной сферы и науки Минфина. В 2017—2018 годы работал заместителем начальника и первым заместителем начальника главного управления государственного бюджета Минфина. После занимал должность начальника главного управления госбюджета Минфина.

В 2020 году был назначен заместителем министра финансов.

Рано Эшовна Турдибоева была депутатом Ташкентского областного Кенгаша народных депутатов. В марте 2022 года была назначена заместителем председателя Государственного комитета по делам семьи и женщин.





Рано Турдибоева. Фото: пресс-служба УзЛиДеП.

Озода Абдукадировна Парпибаева была назначена председателем Госкомитета по делам семьи и женщин.

Озода Парпибаева. Фото: УзА.

Озода Парпибаева (1968 г. р.) окончила Ташкентский государственный педагогический институт, по специальности «преподаватель педагогики и психологии», в 2009 году — Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана.

В марте 2022 года была назначена первым заместителем председателя Госкомитета по делам семьи и женщин.

Мирзохид Муродилович Убайдуллаев сохранил должность директора Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства, на которую был назначен в декабре 2021 года.





Мирзохид Убайдуллаев. Фото: хокимият Ферганской области.

До назначения в 2021 году был хокимом Ферганы.

Баходир Умурзаков, Содикжон Турдиев, Абдулла Турсунов, Мухтар Мухитдинов и Нодира Эгамбердиева были освобождены от занимаемых должностей в связи с переходом на другую работу.