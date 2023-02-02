Строительство здания на набережной канала Анхор в Юнусабадском районе Ташкента вызвало возражения общественности.

По данным Министерства строительства, 14 мая 2014 года бывший хоким Ташкента Рахмонбек Усманов своим решением (№406) разрешил компании Toshkent O’rdasi провести реконструкцию «кофейни», расположенной на принадлежащем им участке вдоль канала Анхор, с сохранением охранной зоны канала.

Под кофейней, вероятно, подразумевается историческое здание чайханы, построенное на Урде близ улицы Навои в 50-е годы.

Фото: «Эффект Макаренко» / Telegram

Главное управление архитектуры и строительства Ташкента 4 июля 2014 года разработало архитектурно-планировочное задание (АПЗ), рабочий орган Архитектурно-градостроительного совета согласовал проектно-сметную документацию 5 июля 2021 года.

По данным Минстроя, в 2022 году застройщик был привлечён к административной ответственности по статье 99 КоАО (нарушение законодательства о градостроительстве) за начало строительно-монтажных работ без регистрации инспекции по контролю в сфере строительства. Такое требование предусмотрено в административном регламенте оказания госуслуг по направлению уведомления о начале строительно-монтажных работ.

В министерстве сообщили, что и в 2023 году сотрудники инспекции неоднократно посещали объект и предупреждали должностных лиц компании о необходимости немедленно прекратить незаконные строительные работы.

«Принимаются меры по повторному привлечению [застройщика] к ответственности по статье 99 КоАО Республики Узбекистан», — заявили в Министерстве строительства.

Стоит отметить, что часть 1 статьи 99 КоАО влечёт наложение штрафа на граждан от 5 до 10 БРВ (от 1,5 млн до 3 млн сумов), а на должностных лиц — от 10 до 20 БРВ (от 3 до 6 млн сумов). То же правонарушение, совершенное повторно в течение года после применения административного взыскания, влечёт наложение штрафа на граждан от 10 до 15 БРВ (от 3 млн до 4,5 млн сумов), а на должностных лиц от 20 до 30 БРВ (от 6 млн до 9 млн сумов).

Однако, как отметил один из пользователей Twitter, посетивших место, строительные работы продолжаются.

Согласно Государственному реестру прав на объекты недвижимости, земельный участок площадью 3455 кв. м был зарегистрирован на имя Toshkent O’rdasi 5 июля 2022 года. На основании заключения от 5 августа 2021 года компании дано разрешение на строительство на этом объекте кофейни, бизнес-центра, ресторана, гостиницы.

Ташкентское городское управление кадастра сообщило, что на сегодняшний день площадь незавершённого строительства составляет 2037 кв.м, при этом компания самовольно захватила участок площадью 131 кв. м. Управление предупредило компанию по статье 183 КоАО (мелкое хулиганство).

Согласно акту от 6 июля 1981 года, земельный участок был закреплён за компанией на праве постоянного пользования, и Ташкентское городское управление Госкомимущества на основе ордера от 17 февраля 1994 года передало землю на имя частного предприятия Anxor в качестве имущества.

«Газета.uz» не смогла получить оперативный комментарий в компании Toshkent O’rdasi.





Спутниковый снимок местности в апреле 2021 года. Источник: Google Earth.

Спутниковый снимок в феврале 2022 года. Источник: Google Earth.





Спутниковый снимок в октябре 2022 года. Источник: Google Earth.

Реакция общественности

Блогер Никита Макаренко отметил, что рядом со строящимся зданием расположена «Чайхана на Урде» авторства архитектора Дмитриева.

«Построена вместе с ансамблем улицы Навои в 50-е года. „Чайхана представляет удачный опыт сочетания форм классики с местными народными традициями…“ — писала советский искусствовед Воронина. Очевидно, что здание у нового собственника рука не поднялась снести. Но оно намеренно брошено загнивать и саморазрушаться. Наверняка, чтобы потом признать его аварийным и уже снести», — написал он в своём Telegram-канале.

Архитектор, член Союза архитекторов Узбекистана Александр Куранов также прокомментировал ситуацию:

«Это место было любимым для ташкентцев. Надо добиваться показательного сноса, с опубликованием имён всех участников этого вопиющего градостроительного варварства. Монумент „Янги Узбекистон“ перенесли с бульвара Голубые Купола. Такая же общественная акция нужна на берегу Анхора. Необходимо найти заказчиков, проектировщиков, подрядчиков. С выявлением нарушений на всех этапах. Тех, кто согласовывал, — тоже наказать по всей строгости закона. Чтобы не повадно было», — заявил он.

Автор блога davletovuz Кобил Хидиров подчеркнул, что «Анхор — это собственность народа, общества».

«Его нужно развивать и сохранять как общественное пространство, а не отдавать в руки предпринимателей. В условиях, когда экология у нас с каждым годом ухудшается, отдать русло бетонолюбивым предпринимателям — непростительное преступление», — написал он.

По его мнению, строительство вдоль Анхора не только наносит ущерб исторической застройке, но и нарушает гармонию природного облика канала.

«Фарход Файзуллаев, проживающий в Канаде, пишет: „Здания-небоскрёбы в Калгари не должны затмевать реку Боу. Они должны быть построены ниже или дальше от реки“. Строительство должно быть немедленно остановлено. В целом следует объявить мораторий на все строительство в ташкентских массивах, махаллях и на берегах рек», — призвал Кобил Хидиров.

О компании Toshkent O’rdasi

Согласно данные Единому реестру предпринимателей, Toshkent O’rdasi зарегистрирована 7 июня 2010 года. Основной вид деятельности — «деятельность прочих организаций по работе с персоналом». Уставной фонд — 9 млрд сумов. Единственным учредителем указана Сорахон Улугбековна Ташмухамедова, руководителем — Шохрух Эгамберди угли Иброхимов, который также руководит компанией TDK Novus Group (учредителем является Давронбек Ташмухамедов).