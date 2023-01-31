Всё началось банально, с пандемии. Я потеряла работу в Дубае, где жила последние 10 лет и развивала собственный бренд одежды. Когда вернулась в Ташкент два года назад, решила заняться ювелирным делом.

У меня художественное образование, развитое воображение — когда-то работала иллюстратором детских книг. А ещё я очень давно коллекционировала драгоценные камни: сырые (неогранённые) изумруды, гранаты. Именно с ними и начала работать. Нашла ювелиров, которые делали украшения по моим эскизам. Не всегда получалось, поскольку я не владела профессией и не знала, можно ли, например, закрепить камень так, как нарисовала.

Первые изделия появлялись на свет методом проб и ошибок. После попыток сажать камни на эпоксидную смолу я пошла учиться к мастеру. Мне хотелось узнать изнаночную сторону ремесла, чтобы не быть профаном, который постоянно с кем-то советуется. Сейчас многие изделия делаю сама. Поскольку объём большой, со мной работают два ювелира.