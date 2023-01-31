О трендах и репликах
За всю историю человечества еще не было такого, чтобы золото или серебро падали в цене. Если есть желание инвестировать в золото, то для этого хорошо подойдут украшения тяжелые, лучше одно, чем несколько, но минималистичное и крупное, например, как мои браслеты solid или «небоскребы». Если рассматривать как инвестиции люкс, то со временем это превратится в винтаж, что тоже выгодно.
Выходить на международный рынок очень сложно. Нужны оборудование, помещение, помощники, а это зарплаты и постоянные расходы. Поэтому ювелирный рынок — маленький. Чтобы быть ювелиром, важно все время инвестировать. Важно в удовольствие работать, а у нас ювелиры сидят на заказах, потому что нужно кормить семьи. Из этого очень тяжело выбраться. Государству нужно выделять какие-то льготы, поощрять ювелиров, чтобы люди начали двигаться и делать что-то большее.
Развитие ювелирного рынка в Узбекистане зависит от спроса. У нас активна индустрия свадеб, каждая семья, какого бы достатка она ни была, покупает помолвочные, обручальные кольца, подарки. Поэтому, как минимум, обручальные всегда будут востребованы. Авторские украшения востребованы меньше. Я связываю это с тем, что у нас мало людей, которые самовыражаются через необычные образы.
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