Профессия интроверта
Чем интересны современные ювелиры Узбекистана
Международный день ювелира отмечается 31 января. Дату учредили на фестивале молодых ювелиров в Ташкенте в 2008 году. По случаю профессионального праздника «Газета.uz» поговорила с ювелирами о состоянии рынка, интересных заказах и отношении к репликам.
Международный день ювелира отмечается 31 января. Дату учредили на фестивале молодых ювелиров в Ташкенте в 2008 году. По случаю профессионального праздника «Газета.uz» поговорила с ювелирами о состоянии рынка, интересных заказах и отношении к репликам.
Нелли Мур
автор бренда NELLY MOOR
Instagram
О приходе в ювелирное дело
Всё началось банально, с пандемии. Я потеряла работу в Дубае, где жила последние 10 лет и развивала собственный бренд одежды. Когда вернулась в Ташкент два года назад, решила заняться ювелирным делом.

У меня художественное образование, развитое воображение — когда-то работала иллюстратором детских книг. А ещё я очень давно коллекционировала драгоценные камни: сырые (неогранённые) изумруды, гранаты. Именно с ними и начала работать. Нашла ювелиров, которые делали украшения по моим эскизам. Не всегда получалось, поскольку я не владела профессией и не знала, можно ли, например, закрепить камень так, как нарисовала.

Первые изделия появлялись на свет методом проб и ошибок. После попыток сажать камни на эпоксидную смолу я пошла учиться к мастеру. Мне хотелось узнать изнаночную сторону ремесла, чтобы не быть профаном, который постоянно с кем-то советуется. Сейчас многие изделия делаю сама. Поскольку объём большой, со мной работают два ювелира.
Об особенностях бренда
Ношу украшения постоянно. Очень люблю громоздкие. Мне нравится, чтобы всего было много. Раньше была золотоманом — влияние Дубая, где золото в фаворе. Сейчас предпочитаю серебро. Из него практически все мои украшения. С золотом работаю только под заказ. Эскизы ювелирных изделий создаю по своему вкусу. Я делаю украшения, которые хочется носить самой.
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Мои коллекции строятся вокруг камней
У меня большая коллекция драгоценных и полудрагоценных камней: рубинов, сапфиров, шпинели, аквамарина, хризолита, гранатов разных цветов. По-прежнему больше по душе сырые камни, но огранённые тоже покупаю — спрос рождает предложение. Драгоценные камни часто беру за границей во время поездок, прозрачные цветные полудрагоценные заказываю с Индии.

Мои ювелирные коллекции строятся вокруг камней. Если я купила десять единиц, значит, будет десять разных изделий. Основой первой коллекции были гранаты, сейчас работаю над рубиновой, в которой использую лабораторные камни. Они не уступают натуральным ни качеством, ни блеском. Идентичный состав, огранка. Единственный минус выращенных в лаборатории камней — они не являются инвестиционными. Их не покупают коллекционеры, чтобы потом хранить в банковской ячейке рядом с чистым золотом и серебром. Их берут по той же причине, по которой я изделия создаю — чтобы носить.
О стоимости изделий
Стоимость изделия определяет бренд. Дизайнеры очень много сил и средств вкладывают именно в имя. Красивым логотипом и парой фотографий не обойтись. Ювелир постоянно тратится на оборудование, материалы и мастеров, участвует в международных выставках и ювелирных неделях моды.

В октябре прошлого года я летала в Милан, представляла коллекцию из сапфиров и аквамаринов. Билеты, гостиница, участие в неделе моды, которое заключается в демонстрации изделий на моделях и в корнере — всё за свой счёт. У меня ушло около 7 000 евро. В отличие от наших выставок-ярмарок, на международных мероприятиях нет продаж на месте. Покупки оформляются на официальном сайте и открываются после завершения недели моды или выставки. Обязательно выходит каталог участников.
Повышение квалификации для ювелиров — перманентное состояние. Учиться всегда пора. В Узбекистане редко проводятся мастер-классы, поэтому нужно выезжать за рубеж. В Италии я была на мастер-классе для ювелиров по работе с титаном. Украшения из этого металла в комбинации с золотом, серебром и бриллиантами очень модны в Европе. Особенность титана в том, что он очень тугоплавкий. Для работы с ним горелкой не обойдёшься — нужны дорогие плавильные печи при том, что сам металл не является драгоценным и доступен по цене.
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О трендах и индвидуальности
Ювелирная мода устроена примерно так же, как мода в одежде. Есть дизайнерские вещи, есть классика или, как сейчас модно называть, базовые украшения. Драгоценные камни в моде всегда. Любые. В тренде минимализм и концептуальные украшения (contemporary jewelry) — то, что мне нравится.

Базовых украшений в моих коллекциях нет, потому что такие изделия в огромных количествах производят бренды масс-маркета вроде Pandora, Sokolov. Я не могу и не хочу с ними конкурировать, поэтому и за трендами не слежу. Лучшее, на мой взгляд, что может сделать ювелир для себя — это искать себя.

Я не работаю под заказ и не завишу от вкуса покупателей. Мои клиенты — люди, чей внутренний мир резонирует с моим. Они покупают именно мой дизайн, меня.
О репликах
С просьбой сделать копию какого-нибудь дизайнерского украшения ко мне обращаются очень редко. Сразу отказываю, потому что считаю, что подделки — это, как минимум, некрасиво, не эстетично. Всё равно что носить сумку CHANEL с Чорсу.

Спрос по принципу «все носят, и я буду» говорит об отсутствии вкуса, чувства собственного достоинства. Считаю, что если человек не может позволить себе дорогие бренды, то достойнее перейти на украшения подешевле, чем носить подделку. У меня есть любимый художник Густав Климт. С удовольствием любовалась бы его произведением у себя в гостиной, если бы была такая возможность, но за неимением я не повешу репродукцию — лучше приобрести работы современников.

За два года на ювелирном рынке вижу, что он жизнеспособен. У нас есть интересные бренды с будущим. Хотелось бы создать пространство, где нет конкуренции и ювелиры открыто обмениваются опытом, как в российских ювелирных онлайн-сообществах, ведь мы все разные и несём свой посыл аудитории.
Азиза Кариева
автор бренда ELF
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О карьере ювелира
С пяти лет я придумывала что-то из подручных материалов — меди, пластика, ткани, проволоки. Отучилась на художника-бутафора, потом на дизайнера. Когда получила диплом, у меня появилось время полноценно выражать себя и я начала придумывать украшения. Сначала это была керамика, вышивка и броши, медь, потом серебро и уже позже золото и драгоценные камни. Мои украшения с вечными темами неба и звёзд, — это воплощение всех детских желаний, немного наивных и искренних.

Образование художнику нужно, потому что в институте заставляют делать то, что ты должен знать как автор: изучать историю искусств, направления и стили, создавать макеты. Изучив дизайн и композицию, можно рисовать картины, создавать мебель или украшения.
Ювелирное дело — идеальная профессия для интровертов
С другой стороны, классно быть художником без образования, потому что тебя никто не сможет переделать, разрушив академизмом. Только какие-то вещи будут даваться сложнее, потому что не хватит опыта, недостаточно насмотренности и кругозора, но это легко наверстать самому.

Самое важное качество для ювелира — усидчивость. Это идеальная профессия для интровертов. Люди, которые любят внимание, активный образ жизни, просто не смогут проводить столько времени за работой. Когда я нашла учителя, то сидела в мастерской с утра до вечера, осваивала навыки. Если бы занималась урывками, два-три раза в неделю, то не добилась бы результатов.

Я люблю Ташкент за то, что здесь можно стать кем угодно. У меня в США есть подруга-визажист. Два года получает образование, но работать не может — нет лицензии. А у нас достаточно просто добиться чего-то — просто не лениться.
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О разнице между металлами и мифах
Я люблю ювелирку за то, что нет отходов —все, что не актуально, можно переплавить. Работаю с серебром, потому что этот металл позволяет максимально отдаться творчеству. Оно относительно золота более доступно. Можно купить сразу много и наделать разные заготовки, и свободно придумывать новое. Серебро в этом плане как пластилин или глина.

С золотом работать гораздо сложнее, потому что каждый грамм стоит денег. Оно не зря дороже серебра — этот металл и практичнее, и долговечнее. Красиво полируется, не чернеет и не требует особого ухода, в отличие от серебряных изделий, которые приходится покрывать родием, чтобы не окислялись. Золотые украшения достаточно полировать раз в год.

Понятий «турецкое золото», «итальянское серебро» и прочее не существует. Есть понятие проба. Есть металл, например, чистое золото. Оно добывается иногда как самородок в чистом виде, иногда с примесями, от которых очищается химическим способом. Понятия «полудрагоценные камни» тоже нет. Все камни драгоценные. Существуют категории узнаваемости. Бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры считаются драгоценными, потому что их все знают.
О трендах и репликах
Дизайнерские ювелирные украшения — это как приправа для любого образа. Каким бы стильным не был человек, выразить себя в полной мере без них не получится. За трендами не помешает следить всем ювелирам. Мы создаём изделия для людей, а они всегда хотят то, что модно.

Копии я не делаю — в этом нет творчества. Предложу купить оригинал, высокую стоимость которого оправдывают усилия, приложенные брендом, чтобы придумать уникальную вещь.

Мне кажется, за желанием заполучить реплику скрывается отсутствие уважения к себе — человек не может честно себе признаться, что сейчас он не может себе позволить условное кольцо Cartier, но постарается и обязательно купит. Есть в этом и попытка произвести впечатление. Это работает, потому что люди читают нас по одежде, брендам. К счастью, за копиями ко мне не приходят. Даже редко просят повторить то, что я делала два года назад, потому что появляются новые украшения.
О трендах и репликах
За всю историю человечества еще не было такого, чтобы золото или серебро падали в цене. Если есть желание инвестировать в золото, то для этого хорошо подойдут украшения тяжелые, лучше одно, чем несколько, но минималистичное и крупное, например, как мои браслеты solid или «небоскребы». Если рассматривать как инвестиции люкс, то со временем это превратится в винтаж, что тоже выгодно.

Выходить на международный рынок очень сложно. Нужны оборудование, помещение, помощники, а это зарплаты и постоянные расходы. Поэтому ювелирный рынок — маленький. Чтобы быть ювелиром, важно все время инвестировать. Важно в удовольствие работать, а у нас ювелиры сидят на заказах, потому что нужно кормить семьи. Из этого очень тяжело выбраться. Государству нужно выделять какие-то льготы, поощрять ювелиров, чтобы люди начали двигаться и делать что-то большее.

Развитие ювелирного рынка в Узбекистане зависит от спроса. У нас активна индустрия свадеб, каждая семья, какого бы достатка она ни была, покупает помолвочные, обручальные кольца, подарки. Поэтому, как минимум, обручальные всегда будут востребованы. Авторские украшения востребованы меньше. Я связываю это с тем, что у нас мало людей, которые самовыражаются через необычные образы.
Джалолиддин Тохтаходжаев
автор бренда VASATIA
Instagram
О приходе в ювелирное дело
Ювелирным делом я занялся восемь лет назад. От скуки. Я никогда не хотел просто зарабатывать. После окончания Ташкентского химико-технологического института два года работал на заводе по производству напитков. Было скучно. Я уволился и устроился на Алайский базар скупщиком золота.

Неужели нет хорошего ювелира-узбека?
Рядом работали ювелиры. Через три дня подошёл к одному из них и попросил показать, как он делает украшения. Мастер согласился. Я посмотрел, как он делает цепочку из серебра и решил повторить. Сидел над ней 10 дней. Эта цепочка — самая тонкая из тех, что я когда-либо видел, и самая трудная. Подарил её маме.

Я понял, что ювелирное ремесло — это моё. Стал узнавать, какие мастера считаются в Ташкенте лучшими. Мне называли имена: один армянин, другой русский, третий азербайджанец. Я удивлялся: неужели нет хорошего ювелира-узбека? Оказалось, есть, но они работали, в основном, дома по небольшим заказам. Я сказал себе, что в таком случае сам стану лучшим.

У меня было три учителя. Они многому меня научили, но самые главные уроки преподал себе я сам. Когда мастера рядом не было, я много что изучал, пытался повторить. Прикладывал гораздо больше старания в работе, потому что не к кому было обратиться, чтобы помогли, подсказали. На это и времени больше уходит. Мастер-самоучка учится быстрее. Было бы желание и терпение.
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О работе с клиентами
Люблю профессию за возможность общения с разными людьми. К нам приходят по хорошим поводам: у кого-то свадьба, ребёнок родился. Когда вижу, что продают или сдают на лом обручальные кольца, мне больно — как будто моё время было потрачено зря.

Работаю в основном с золотом и драгоценными камнями. Изделия из серебра составляют около 10% от всего ассортимента. Клиенты разные: одни любят массивные золотые украшения без камней, другие — минимализм. Основное направление — это классика. Мы делаем всё, что просят. Для меня главное, чтобы мои украшения не лежали в сумке или сейфе.

Драгоценные металлы и камни — лучшее вложение после недвижимости. Золото только дорожает. Когда я начинал, грамм чистого золота стоил 20 долларов, сейчас 60. Часто клиенты звонят и спрашивают, откуда у нас золото: из Африки, России, Турции. Где добыли золото, если оно чистое, значения не имеет. Главное — качество изделия, проба и бренд.
О репликах
Покупать бренды — это другое ощущение, которое создаёт, в первую очередь, качественное обслуживание, маркетинг. Если бюджет человека ограничен, он может обратиться к такому ювелиру, как я. Моя команда сделает любое украшение: оно будет похоже на оригинал на 90%, но стоить дешевле в 10 раз. Например, в коллекции колец у нас есть изделие, похожее на Tiffany. В нашем используется бриллиант 0,35 карат, в оригинальном — 0,5 или 1. Мы ставим своё клеймо, пробу.

К копированию отношусь нормально. Мы живём в мире, где всё уже придумали. Дизайн Tiffany — это классика. Массового производства таких украшений у нас нет, к изделиям не выдаём документы, которые бы «подтверждали» подлинность, поэтому ничего не нарушаем. Преступление — это когда натуральный бриллиант меняют на лабораторный. Я всегда могу доказать, что и кому продал. Если кто-то дарит копию под видом оригинального украшения, то пусть это остаётся на совести человека.
Когда меня спросили, смогу ли сделать браслет в виде змеи из коллекции всемирно известного ювелирного дома Bvlgari, я согласился — люблю бросать себе вызов. Заказал клиент из Индии, который нашёл меня в соцсетях. Мы использовали бриллианты, рубины и золото. Было сложно, но интересно. Результатом все остались довольны. Сейчас я работаю над эксклюзивным изделием — башней Nest One из серебра 925 пробы.
О планах
Моя работа в VASATIA сегодня больше сосредоточена на контроле качества изделий и общении с клиентами. Украшения делаю реже, но в планах на ближайшие два-три года есть авторская коллекция. Времени на творчество пока не хватает. У нас много заказов — от 30 до 50 в месяц. Работает над ними команда из десяти человек. Помимо этого, изготавливаем ювелирные изделия на продажу.

Есть планы масштабироваться, выйти на международный уровень. Каждый год летаем на международные выставки в Италию, Индию, Турцию, ОАЭ. Сложность в том, что ювелирка — это дорого. Мы не хотим брать кредиты, идти в партнёрство. Хотим оставаться самостоятельными, поэтому может понадобиться чуть больше времени. Отношусь к этому спокойно — Tiffany вообще начинали с канцтоваров.

Автор фотографий: Евгений Сорочин / «Газета.uz», Nelly Moor
Текст подготовила Виткория Абдурахимова.

Все права на графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz».

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