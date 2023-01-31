На 73 центральных улицах Ташкента планируется создать отдельные полосы для движения автобусов. Об этом стало известно на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во вторник.

Как отметила пресс-служба главы государства, обеспечение беспрепятственного движения общественного транспорта по дорогам является актуальным вопросом.

В частности, в Ташкенте разработана программа увеличения пропускной способности перекрёстков за счёт создания отдельной полосы для автобусов на 73 центральных улицах. Это, как сообщается, повысит среднюю скорость движения автобусов в 1,5 раза и устранит опоздания.

Хокимам областей поручено утвердить и приступить к реализации аналогичной столичной адресной программы улучшения транспортной инфраструктуры. Указано на необходимость предусмотреть в них обеспечение приоритета общественному транспорту на дорогах и перекрёстках, создание условий для пассажиров и предпринимателей в остановках.

В Ташкенте до 2025 года планировалось организовать на 11 улицах отдельных полос для скоростного движения автобусов. Сейчас выделенка размечена на ул. Фергана йули и Навои. Глава Управления транспорта столицы Анвар Джураев заявил, что опыт эксплуатации выделенных полос на улице Навои показал, что без установки физических ограждений «выделенки» не будут работать. Поэтому обособлять полосы для общественного транспорта от полос общего пользования временно планируется конусами и лентами.

Он добавил, что выделенные полосы для общественного транспорта позволят городу обеспечить его приоритет на практике. Правилами дорожного движения этот приоритет предусмотрен, однако никто его не соблюдает.

«Выделенные линии необходимы для того, чтобы увеличить эксплуатационную скорость, чтобы автобусы могли выполнить плановые рейсы. Если мы не дадим автобусам приоритет, пополнение парка не позволит им соблюдать расписание. Только приоритизация общественного транспорта позволит ему стать устойчивым и не зависеть от заторов, как сейчас».