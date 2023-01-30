Сборная Узбекистана заняла третье место в общекомандном зачёте среди 81 страны, завоевав две золотые медали на турнире Гран-при Алмада-2023 в Португалии. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Первым в весовой категории до 66 кг на высшую ступень пьедестала почёта поднялся Мухриддин Тиловов, одолев спортсмена из Южной Кореи Ан Ба Уля.

Затем в категории до 73 кг узбекистанец Обидхон Нумонов оказался сильнее казахстанца Жансая Смагулова. Победу ему принёс успешно проведённый бросок в конце схватки, сообщил Euronews.

«Моя команда меня здесь отлично поддерживает. Наш тренер Илиас Илиадис всегда подбадривает, если чувствует, что становится сложно», — рассказал спортсмен в блиц-интервью после победы.

Этот результат принёс узбеккистанским атлетам по 700 очков в мировом рейтинге и по 350 очков на пути к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Остальные дзюдоисты, хотя и не вошли в число призёров, заработали ценные рейтинговые очки.

Лидерство в общекомандном зачёте завоевала сборная Южной Кореи (4 золотые, по 1 серебряной и бронзовой медали). Хозяева турнира, записавшие на свой счёт 2 золотые и 1 серебряную награды, показали второй результат.

Видео