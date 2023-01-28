Медовый торт «Панчо»
Всеми любимый торт «Медовик» в оригинальном исполнении.
Торт «Рафаэлло»
Торт «Рафаэлло» для любителей кокоса, напоминающий по вкусу одноимённые конфеты.
Шоколадно-мятный торт
В этом торте нет муки, вместо неё используются взбитые яичные белки.
Торт «Сметанник»
Рецепт торта, который можно приготовить даже на сковороде.
Шоколадный торт «Черепаха»
Торт «Черепаха» относится к той категории выпечки, которая готовится легко, а выглядит красиво.
Торт «Карпатка»
Торт «Карпатка» по вкусу и текстуре напоминает эклер.
Торт «Тирамису»
"Тирамису" очень популярен во всём мире, но родиной его является Италия.
Карамельно-ореховый торт
Рецепт лёгкого в приготовлении карамельно-орехового торта.
Ленивый «Наполеон»
Если у вас немного времени для готовки, предлагаем рецепт «Наполеона» из готового слоёного теста.