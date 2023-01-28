Медовый торт «Панчо»

еда, зира

Всеми любимый торт «Медовик» в оригинальном исполнении.

Торт «Рафаэлло»

еда, зира

Торт «Рафаэлло» для любителей кокоса, напоминающий по вкусу одноимённые конфеты.

Шоколадно-мятный торт

еда, зира

В этом торте нет муки, вместо неё используются взбитые яичные белки.

Торт «Сметанник»

еда, зира

Рецепт торта, который можно приготовить даже на сковороде.

Шоколадный торт «Черепаха»

еда, зира

Торт «Черепаха» относится к той категории выпечки, которая готовится легко, а выглядит красиво.

Торт «Карпатка»

еда, зира

Торт «Карпатка» по вкусу и текстуре напоминает эклер.

Торт «Тирамису»

еда, зира

"Тирамису" очень популярен во всём мире, но родиной его является Италия.

Карамельно-ореховый торт

еда, зира

Рецепт лёгкого в приготовлении карамельно-орехового торта.

Ленивый «Наполеон»

еда, зира

Если у вас немного времени для готовки, предлагаем рецепт «Наполеона» из готового слоёного теста.