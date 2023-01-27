Кенгаш народных депутатов Ташкента одобрил досрочное сложение полномочий депутата Абдумавлона Касимова. Такое решение принято на 77-й сессии кенгаша в пятницу. Об этом «Газете.uz» сообщили два независимых источника, включая члена кенгаша, принимавшего участие в заседании.

Сообщается, что депутат сам подал заявление о сложении полномочий.

Абдумавлон Касимов был избран депутатом кенгаша от 45-го округа «Караташ» от партии «Адолат» в январе 2020 года. Срок его полномочий был рассчитан до января 2025 года.

Он также работал заведующим секретариата кенгаша, который занимался организационным, техническим и иным обслуживанием деятельности этого органа.

По данным «Газеты.uz», он также курировал работу социальных сетей и сайта кенгаша.

Напомним, 17 января в Telegram-канале кенгаша появился пост с благодарность Джахонгиру Артыкходжаеву, председателю кенгаша и хокиму столицы, накануне отправленному в отставку президентом Узбекистана на фоне кризиса с обеспечение жителей электричеством и газом.

Позже сообщение было удалено, а заместитель главы кенгаша Ташпулат Матибаев заявил, что представительный орган власти не публиковал обращение к экс-хокиму и не поддерживает это обращение.





После этого все сообщения в канале были удалены. Кроме того, были удалены страницы в Instagram и Facebook, а 27 января перестал открываться и сайт.

Согласно данные ЕГРПО, Абдумавлон Касимов являлся учредителем в компаниях The First Glass (стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий), Saray Business (стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий), Saray-Plastic (производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей) и Saray Bag (производство готовых текстильных изделий, кроме одежды). Отметим, что законодательство не запрещает депутатам городского кенгаша быть предпринимателями, поскольку они работают на общественных началах и не получают зарплату. Однако деятельность секретариата финансируется из бюджета, поэтому здесь мог быть конфликт интересов.

Как мы сообщали ранее, на этой же сессии кенгаш одобрил решение о досрочном завершении депутатских полномочий бывшего хокима столицы Джахонгира Артыкходжаева.