Спасатели УЧС по Ташкентской области помогли выбраться из автомобиля мужчине и женщине, которые 26 января застряли в глубокой луже, покрытой льдом, в Чиназском районе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

Сообщается, что когда автомобиль Lacetti ехал по дороге, под его колёсами сломался лёд, и машина оказалась в воде.

Получив сигнал, сотрудники УЧС оперативно прибыли на место и вызволили водителя и пассажира из машины. Затем при помощи специальной техники автомобиль был отбуксирован в безопасное место.

В результате происшествия никто не пострадал.